Tres cosas que dejó el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Pocas veces una carrera de F1 o una actuación de un piloto han provocado tantas emociones como la victoria del joven italiano Kimi Antonelli el domingo en Monza, en el Gran Premio de Italia.

Fue una actuación que define lo que está siendo la temporada: una exhibición de un piloto talentoso que puede marcar a toda una generación.

La AFP repasa tres cosas que dejó la apasionante carrera en Monza, donde la devoción por Ferrari dio paso a la celebración por el primer triunfo de un italiano en su Gran Premio en 60 años:

- Antonelli, un "genio generacional" -

Más allá de las estadísticas de Antonelli, por impresionantes que sean, fue la nueva demostración de pilotaje de un chico nacido hace 20 años en Bolonia, ganando la carrera pese a haber partido desde la 19ª posición de la parrilla.

Tras convertirse en el primer piloto italiano en ganar en Monza desde 1966 y situarse 66 puntos por delante de su rival más cercano y compañero de equipo, George Russell, en la lucha por el título, Antonelli demostró que Italia sabe producir campeones.

Solo una catástrofe en las diez carreras restantes puede impedir que Antonelli se convierta en el primer italiano en ganar el título mundial desde Alberto Ascari en 1953.

Fue la séptima victoria de Antonelli este año, las mismas que ha logrado Russell, gran favorito al título antes del inicio de la temporada, en toda su carrera, con 128 carreras más disputadas.

Como dijo al finalizar la carrera ante miles de seguidores de Ferrari (en Monza se rompió el récord de asistencia en el fin de semanas con 403.666 espectadores), la victoria "es genial, pero lo mejor está por venir".

El jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, que fichó a Antonelli para su programa júnior al detectar en él un potencial extraordinario, afirmó que estaba seguro de que uno de sus dos pilotos ganaría.

"Lo sentí así el sábado. Hablé con su padre Marco. Él también lo veía venir. Sabía que uno de los dos iba a ganar: George, porque salía delante, o Kimi, porque iba a caminar sobre las aguas".

Antonelli aprovechó una bandera roja y un coche de seguridad virtual para detenerse dos veces a cambiar neumáticos nuevos, mientras que Russell solo lo hizo una vez, para montar duros, lo que le hizo vulnerable en las vueltas finales.

Pero, como destacó Wolff, fue algo más que los neumáticos o las tácticas lo que llevó al joven Antonelli a abrirse paso a la gloria.

"Lo he visto en otros grandes del pasado. Cuando un piloto y un coche son uno solo, entonces no hay absolutamente nada que pueda detenerlos...", aseguró Wolff, máximo respondable de Mercedes cuando Hamilton ganó el título en seis de las siete temporadas que estuvo en la escudería.

- Temporada en peligro para Ferrari -

El fiasco de Ferrari en casa terminó con Hamilton sexto, admitiendo que su sueño por el título se ha acabado y señalando con el dedo a su equipo.

Una mala estrategia, que hizo que no aprovechara el periodo del coche de seguridad virtual para montar neumáticos nuevos, le dejó sufriendo con gomas medias desgastadas, mientras que la ausencia de órdenes de equipo provocó que chocara en la primera vuelta con su compañero Charles Leclerc, que poco después se estrelló contra el muro y tuvo que abandonar.

"En Mercedes teníamos reglas escritas", lamentó Hamilton. "Y nunca nos fue tan mal... Aquí (en Ferrari) no hay reglas. Eso tiene que cambiar".

El inglés añadió que el equipo había tardado demasiado en pedir a Leclerc que le apoyara en la lucha por el título. "Ahora ya es demasiado tarde".

- Verstappen vuelve a ser competitivo -

Pese al mal inicio de temporada de Red Bull, el tercer puesto de Max Vertappen en Monza, después de los dos Mercedes y por delante de los dos McLaren, justifica que el neerlandés haya ampliado su contrato con el equipo austriaco.

Con este podio, además, el tetracampeón del mundo olvida la decepción del accidente sufrido en la primera vuelta hace dos semanas en el Gran Premio de Países Bajos.

"Para nosotros, estar en el podio es, creo, un resultado muy sólido", dijo Verstappen tras subir al cajón por quinta vez tras un inicio de temporada complicado, sin que haya ganado aún ninguna carrera.

"Los Mercedes fueron claramente demasiado fuertes para nosotros, pero estar detrás de ellos después de un fin de semana tan complicado en Zandvoort es muy positivo para nosotros", añadió.