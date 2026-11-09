Tres cosas que dejó el Gran Premio de Brasil de F1

Lando Norris ganó el Gran Premio de Brasil y el Mercedes del flamante campeón mundial, Kimi Antonelli, se hizo con el título de constructores, pero fue Max Verstappen quien el domingo lanzó el mensaje más contundente de cara al futuro de la Fórmula 1.

El neerlandés de Red Bull realizó una carrera brillante, ya habitual en él, partiendo desde la 21ª posición de la parrilla y terminando segundo, por detrás de Norris (McLaren) y por delante de su compañero de equipo, Isack Hadjar.

Tras una tempestuosa carrera en el circuito de Interlagos, la AFP repasa tres cosas que dejó el Gran Premio de São Paulo, la vigésima cita de 23:

1. Verstappen mira el quinto título

Con su octavo podio consecutivo, el cuatro veces campeón mundial confirmó no solo que es un piloto para todas las circunstancias y todos los circuitos, sino también que él y Red Bull serán el equipo a batir el año que viene.

Verstappen volvió a su mejor nivel -quizás, incluso, uno superior- tras un año de agitación a raíz de la marcha del director Christian Horner.

El neerlandés, de 29 años, confía en su coche y en su equipo, y ahora lleva una vida familiar estable y un enfoque relajado de su trabajo.

Ni se inmutó cuando fue sancionado con salir desde el fondo de la parrilla. Mientras otros estudiaban las pantallas de los ordenadores y analizaban datos, él veía fútbol inglés por televisión.

Esto demostró la facilidad con la que Verstappen pasa de ser un piloto a un hombre normal y viceversa.

"Max es un tipo increíblemente tranquilo cuando no está en el coche. Le gusta reírse y es un placer tenerle cerca. Es como Ronaldo o Messi, pero en un coche de F1, tiene ese pequeño plus que simplemente no se puede enseñar", dijo el mecánico de Red Bull Ole Schack.

Ya no es el Mad Max de sus primeros años. Esta versión más madura es un maestro en su oficio y está listo para alcanzar más éxitos junto a un compañero de equipo que le brinda un gran apoyo.

2. Norris muestra que McLaren puede pelear

Norris se mostró tan modesto como siempre tras la 14ª victoria de su carrera, lo que indicó que el monoplaza revisado de McLaren es capaz de volver a luchar por los primeros puestos tras una temporada irregular.

Ha sido solo su tercer triunfo este año —todos ellos desde julio—, luego de los siete que lo llevaron a conquistar el título de pilotos el año pasado.

"Sin duda, está a la altura de las mejores que he conseguido", afirmó antes de restar importancia a las posibilidades del equipo, que no pudo defender la corona de constructores, para 2027.

"Las estadísticas muestran que, en general, estamos a una o dos décimas de los primeros y que las mejoras funcionan, pero aún no es suficiente", agregó.

Si Oscar Piastri, que se separó el lunes de su representante Mark Webber, recupera su nivel del año pasado, McLaren podría acercarse a Mercedes y a una Red Bull revitalizada en 2027.

Ferrari, sin embargo, necesita un empujón al final de la temporada para mantenerse en la lucha.

3. Lawson muestra carácter

Liam Lawson siguió rindiendo por encima de sus posibilidades y de las de Racing Bulls al terminar séptimo, después de que Charles Leclerc, de Ferrari, fuera sancionado con cinco segundos por chocar contra él.

Su desempeño refuerza sus esperanzas de conservar su asiento en la Gran Carpa.

Dejado en el limbo por la escudería propiedad de Red Bull, Lawson ha demostrado su carácter afable con una racha de cinco resultados en los puntos y ocupa el noveno puesto en la clasificación de pilotos.

Sin embargo, Racing Bulls se niega a ofrecerle un nuevo contrato. A veces, reconoció este alegre neozelandés, la F1 funciona de formas curiosas, ya sean comerciales o políticas.

"Solo intento disfrutar conduciendo el coche porque, con todo lo demás que está pasando, la verdad es que no sé muy bien qué más se supone que debo hacer", dijo el piloto de 24 años.