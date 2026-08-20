Tras el oro europeo ¿atacará Werro el récord del mundo de 800 m?

Recién coronada campeona europea de los 800 m, la atleta suiza Audrey Werro buscará el viernes, en la reunión de Liga de Diamante de Lausana, batir el récord del mundo de la doble vuelta de pista, inamovible desde 1983.

Hace un año, en la previa de la reunión de Lausana, la joven friburguesa participó por primera vez en una rueda de prensa en Liga de Diamante, invitada como atleta local, y respaldada con un sólido crono de 51.03 s en los 400 m (rebajado posteriormente a 50.80).

El día siguiente, bajo trombas de lluvia, terminó 2ª en los 800 m por detrás de la campeona olímpica Keely Hodgkinson, firmando entonces su mejor resultado en el prestigioso circuito.

Doce meses después, Werro se ha convertido a los 22 años en la nueva estrella de la disciplina. Ha corrido por debajo del 1:54 en dos ocasiones (récord personal de 1:53.80), unos tiempos inéditos desde los años 1980.

Y, para afianzar su estatus de nueva líder en la disciplina, se colgó el pasado viernes su primer título internacional, el oro en el Europeo de Birmingham por delante de Hodgkinson.

"Creo que soy un poco la nueva reina de los 800 m", decía después de su título, para justificar una diadema que se puso en la cabeza.

La temporada todavía no ha terminado para Werro, que parece en condiciones de romper todas las barreras. Con el oro europeo ya en su cuello, la suiza tiene todavía un mes en su programa con cuatro carreras para tratar de hacerse con el récord establecido en 1983 por la checa Jarmila Kratochvilova (1:53.28), una marca todavía rodeada cuatro décadas después por sospechas de dopaje.

- ¿Condiciones reunidas? -

"Pude cruzarme con Jarmila en Ostrava (mes de junio). Tomamos una foto juntas y me dijo que ella también tenía ganas de que el récord caiga pronto", explicó Werro hace unas semanas.

Sus primeras dos oportunidades llegan en su país natal. Primero en Lausana este viernes, y una semana después en Zúrich.

El 5 de septiembre disputará una reunión más en Liga de Diamante en Bruselas, antes de cerrar la temporada en los campeonatos Ultimate en Budapest (12 de septiembre).

"Físicamente, sé que soy capaz de batirlo, aunque hace falta que se den todas las condiciones", destacó para los medios suizos tras su oro europeo.

Puede que no todas, pero muchas de esas condiciones sí parecen haberse alineado para la suiza en Lausana.

El revestimento de la pista ha sido completamente renovado y Werro podrá contar con una liebre, la neerlandesa Myrte Van der Schoot, que ya la acompañó perfectamente durante los primeros 500 m de la reunión de París, donde la suiza batió en junio su récord personal.

La presencia de su principal rival Femke Broeders-Bol podría ser otro aliciente para una carrera rápida, además de poder contar con las luces liebre que probablemente estén fijadas en el récord del mundo.

La gran incógnita será la meteorología, con amenaza de tormentas en la tarde del viernes.

- Duplantis y Hunt, otras estrellas presentes -

El récord del mundo de los 800 m no es el único amenazado en Lausana. El concurso de salto de garrocha, que se disputará a orillas del lago Lemán, contará con la presencia de la estrella Armand Duplantis.

El sueco se colgó en Birmingham su cuarto oro consecutivo pero no buscó mejorar por 16ª su récord del mundo, fijado actualmente en 6,31 m. Si la meteorología lo permite, 'Mondo' podría tratar de volar un poco más alto.

En esprint, todos los focos estarán en Amy Hunt, que se colgó cuatro oros en Birmingham (100 m, 200, 4x100 m mixtos y 4x100 m femeninos). La británica volverá a hacer frente a sus rivales internacionales, en especial la jamaicana Shericka Jackson en los 200 m.