Tottenham logra su primera victoria y sale del descenso

Colista antes del inicio del partido, el Tottenham dormirá fuera del descenso tras lograr su primera victoria en la Premier League este lunes, contra el recién ascendido Coventry por 3-1 en el cierre de la séptima fecha.

El equipo de Roberto De Zerbi (16º, 6 puntos) ha duplicado su total de puntos y de goles marcados el el torneo en una sola noche. Ahora cuenta con una unidad de ventaja sobre el primer equipo en puestos de descenso, el Fulham (18º, 5 puntos).

Esta esperada victoria para los Spurs llegó con tres bonitos tantos firmados por James Maddison (14'), Omar Marmoush (58') y Ben Davies (90+6').

Maddison, nacido y formado en Coventry, vivió su primer partido como titular desde mayo de 2025, luego de un año y medio pasado casi por completo en la enfermería.

"Estoy muy contento con el resultado, muy contento por Maddison, muy contento por Kulusevski", reaccionó De Zerbi en la rueda de prensa posterior al partido.

Sin embargo, "creo que hemos jugado mucho mejor en otros partidos: en Old Trafford; contra el Aston Villa y el Everton en la primera parte, contra el Liverpool en la Copa de la Liga", añadió.

Los Spurs llegaban colistas de la Premier y con el incómodo récord de ser el único conjunto en las seis principales divisiones del fútbol inglés que aún no había logrado una victoria liguera esta temporada, pese a un enorme gasto en fichajes.

En la próxima fecha, el sábado, los Spurs tendrán un duro reto ante el Chelsea, cuarto de la Premier League. El Coventry (17º, 6 puntos) recibirá al Fulham ese mismo día.