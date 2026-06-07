"Todo lo que deseaba": Wembanyama ante el reto de remontar las Finales ante los Knicks

La carrera de ensueño del francés Victor Wembanyama en sus primeros playoffs de la NBA ha dado un giro de pesadilla, pero la joven estrella de los San Antonio Spurs dice que está aceptando los contratiempos tanto como el éxito.

Los Spurs se preparan para un crucial tercer partido de las Finales de la NBA ante los Knicks, que ganan 2-0, en un Madison Square Garden que promete ser extremadamente hostil y ruidoso.

"La clave muchas veces es la aceptación, dar un paso atrás, darse cuenta de todo el camino que hay detrás de esto y de lo que hay por delante", dijo Wembanyama el domingo.

"Creo que esto es todo lo que deseaba", dijo Wembanyama. "Realmente no hay razón para darle demasiadas vueltas. Para esto estoy hecho".

El pívot francés, de 22 años, que juega playoffs por primera vez en su tercera temporada en la NBA, fue la fuerza impulsora de la inesperada llegada de los jóvenes Spurs a la serie por el campeonato.

Pero Wembanyama ha flaqueado ante una defensa de los Knicks agresiva y bien planificada, produciendo momentos de brillantez pero también errores devastadores, incluida una pérdida de balón costosa en los últimos minutos y el tiro final fallado en la derrota 105-104 de los Spurs en el segundo partido, el viernes en San Antonio.

Eso dejó a los Spurs abajo 2-0, obligándolos a convertirse en el primer equipo que remonta esa desventaja para ganar unas Finales después de perder los dos primeros partidos en casa.

- El motor de los Spurs -

La estrella francesa, de 2,24 metros de altura, ha impulsado una sorprendente transformación en la suerte de los Spurs en un lapso notablemente corto.

Tras ganar solo 22 partidos en la primera temporada de Wembanyama y 34 en la siguiente, San Antonio irrumpió en la lucha por el título esta temporada con una deslumbrante campaña de 62 victorias.

A eso le siguieron una magnífica marcha por los playoffs, que culminó con una inimaginable victoria en siete partidos sobre el último campeón, Oklahoma City Thunder, en las finales de la Conferencia Oeste.

Pero los Spurs desperdiciaron una ventaja de 14 puntos en la segunda mitad en la derrota en el primer partido ante los Knicks, y su furiosa remontada en el último cuarto del segundo partido se vino abajo por errores en los minutos finales.

"Tenemos que aprovechar realmente todos los esfuerzos que hicimos", dijo Wembanyama.

"Se sintió como que hicimos mucho, hicimos muchas cosas mal, pero también fuimos implacables y seguimos empujando, pero de alguna manera desperdiciamos ese esfuerzo", añadió.

El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, dijo prácticamente lo mismo: "si hay un tema, lo más importante es que hemos hecho un buen trabajo duro por momentos y no hemos sacado provecho de ese trabajo".

"En parte se debe a algunas cosas indisciplinadas de nuestra parte, y en parte también a que Nueva York ha dado un paso al frente, ha hecho algunas jugadas al final de posesión y ha sabido cerrar las jugadas", añadió.

Ahora, dijo Johnson, es imperativo que los Spurs eviten caer 3-0, algo de lo que ningún equipo de la NBA ha conseguido remontar para ganar una serie de playoffs.

"Tenemos un partido (el lunes) por la noche en el Madison Square Garden", dijo Johnson. "Es el único partido que importa. Tenemos que venir aquí preparados para ganarlo".