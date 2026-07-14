Todo listo para la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia – USAG Panamá 2026



La Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia – USAG Panamá 2026 inicia oficialmente mañana miércoles 15 de julio, a las 6:00 p.m., cuando se celebre la Ceremonia Oficial de Inauguración, en la Arena Roberto Durán.



El evento tendrá la participación de (22) veintidós delegaciones deportivas de: Argentina, Aruba, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Islas Caimán, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y Tobago y Venezuela.

En la mañana de hoy martes 14 de julio se realizó la Conferencia de Prensa de la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia – USAG Panamá 2026, en el Salón de Conferencias Lloyd LaBeach del Instituto Panameño de Deportes (PANDEPORTES), en la ciudad deportiva Irving Saladino de Juan Díaz, donde se confirmó la asistencia de un total de 1,750 atletas de 111 Clubes de Gimnasia de los mencionados países del Continente Americano.



En tanto, la delegación panameña contará con 390 atletas de las provincias de Chiriquí, Herrera, Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste y Panamá Centro.

Las edades de los atletas participantes serán entre los 5 años hasta los 18, tanto en la rama masculina como en la femenina; el evento se realizará en dos gimnasios simultáneamente (Arena Roberto Durán y Centro de Combate); los seis (6) aparatos en la rama masculina son: Suelo, Salto de potro, Barra fija, Barras paralelas, Caballo con arcos y Anillas; y para la femenina: Salto de Potro, Barras asimétricas, Barra de equilibrio y suelo.

La mesa principal de la conferencia estuvo conformada por el Lic. Carlos Herrera, presidente de la Federación Panameña de Gimnasia; la Lic. Kenia Herrera, presidenta de la Unión Panamericana de Gimnasia y la Lic. Viviana Andrade, gerente de la Copa Panamericana de Clubes de Gimnasia – USAG Panamá 2026, en donde dieron a conocer todos los detalles del evento internacional.