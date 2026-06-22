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Tiafoe conquista el WTA 500 de Halle contra Fritz

Tiafoe conquista el WTA 500 de Halle contra Fritz
El tenista francés Frances Tiafoe (drcha.) celebra su victoria sobre su compatriota Taylor Fritz en la final del torneo de Halle, en Alemania, el 21 de junio de 2026 Carmen Jaspersen
AFP
22 de junio de 2026

El tenista estadounidense Frances Tiafoe, número 26 del ranking mundial, ganó el domingo el torneo ATP 500 de Halle sobre hierba, al derrotar en la final a su compatriota Taylor Fritz (N.9) en dos sets, 6-4, 6-4, a una semana del inicio de Wimbledon.

A sus 28 años, Tiafoe conquista su cuarto título en el circuito, el primero de categoría ATP 500. Su último título fue en 2023, en la hierba de Stuttgart.

Desde entonces había encadenado cuatro derrotas en finales, incluida la del Masters 1000 de Cincinnati en 2024 contra Jannik Sinner.

Esta semana en Halle, en el centro de Alemania, Tiafoe se ha impuesto a tres tenistas del top 10: en primera ronda, al italiano Flavio Cobolli (N.10), reciente finalista en Roland Garros.

Después venció al canadiense Felix Auger-Aliassime (N.4) en cuartos de final y a Fritz en la final.

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