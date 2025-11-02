Thunder, campeones de la NBA, aplastan a los Pelicans y prolongan su racha invicta

Shai Gilgeous-Alexander anotó 30 puntos en apenas tres cuartos mientras el campeón de la NBA, Oklahoma City Thunder, aplastó a los New Orleans Pelicans 137-106 este domingo, llevando su racha de victorias al inicio de temporada a 7-0.

Los Thunder, que igualan el arranque 7-0 de su campaña campeona 2024-25, dominaron a unos Pelicans que aún no habían ganado ningún partido, a pesar de contar con tres bajas importantes.

El base Luguentz Dort estuvo fuera por enfermedad, el alero Chet Holmgren se perdió su tercer partido consecutivo por una lesión en la parte baja de la espalda, y el All-Star Jalen Williams aún no ha debutado en la temporada tras una cirugía de muñeca.

Oklahoma conectó el 56% de sus tiros, incluyendo 20 de 48 desde la línea de tres puntos, y mantuvo su ofensiva activa, con 33 asistencias.

Aaron Wiggins sumó 15 puntos, mientras que Cason Wallace e Isaiah Joe agregaron 13 cada uno para Oklahoma City, que tuvo ocho jugadores que anotaron cifras de dos dígitos.

Aunque el entrenador Mark Daigneault se mostró satisfecho al ver los tiros caer, dijo que la actuación dominante fue un premio a la persistencia del Thunder en un tramo temprano de la temporada que no ha sido tan sencillo como su récord podría indicar.

"Creo que el equipo mostró una gran madurez, porque no estábamos metiendo muchos tiros al inicio de la temporada, pero simplemente seguimos mejorando las cosas que generan buenos tiros", comentó.

"Y esta noche volvimos a conseguir buenos tiros —como en los últimos dos partidos— y cayeron".

"Para mí se trató más de la persistencia que hemos mostrado durante un periodo complicado con los tiros que de cómo jugamos hoy de manera aislada", agregó.