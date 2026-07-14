Tharp impresiona en reunión de Budapest, Duplantis gana sin récord

El nuevo plusmarquista mundial de 110 metros vallas, el estadounidense Ja'Kobe Tharp, impresionó este martes al ganar esa distancia en la reunión de Budapest con un tiempo de 12 segundos y 85 centésimas, en una velada donde Armand Duplantis ganó el salto con garrocha con 6,07 metros, sin batir su récord mundial.

Tharp, de 20 años, sorprendió en junio al batir el viejo récord del mundo en las series de los campeonatos universitarios de su país (12.75), consiguiendo su primera victoria en el circuito profesional.

Este martes en la capital húngara, Tharp se puso pronto en cabeza y se permitió relajar el esfuerzo en el tramo final, a pesar de lo cual acabó con un crono de 12.85, el segundo mejor de 2026, solo superado por el del día de su récord mundial.

En la carrera se impuso a los también estadounidenses Jamal Britt (13.01) y Cordell Tinch (13.06).

Uno de los momentos más esperados de la reunión en Budapest era saber si Duplantis batía el récord del mundo o no.

El prodigio sueco ganó con 6,07 metros, pero sin poder quebrar su plusmarca de 6,31 metros, derribando la barra de 6,32 metros por poco.

Por su parte, la estadounidense Masai Rusell y la santalucense Julien Alfred, ambas campeonas olímpicas, dominaron sus respectivas disciplinas, con 12.33 en 100 metros vallas y 10.87 en los 100 metros, respectivamente.