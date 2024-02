Taylor Swift alienta a su pareja Travis Kelce en el Super Bowl

Acompañada de una colección de famosos, la superestrella del pop Taylor Swift animaba el domingo a su pareja Travis Kelce y sus Kansas City Chiefs en el Super Bowl de la NFL en Las Vegas.

La diva del pop consiguió volar a tiempo a Estados Unidos después de actuar el sábado en Tokio en uno de los últimos conciertos de su gira 'The Eras Tour'.

Con un atuendo oscuro y al hombro una chaqueta roja, el color de los Chiefs, la artista entró al Allegiant Stadium de Las Vegas acompañada de la rapera Ice Spice y la actriz Blake Lively varias horas antes del inicio del juego entre los Chiefs y los San Francisco 49ers.

Swift, ganadora de un récord de cuatro Grammys al álbum del año, lucía también un collar de oro con el número 87 de Kelce, que en ese momento calentaba con sus compañeros en el césped.

Al inicio del juego, la cantante ya estaba acomodada en un palco de lujo junto a Lively, Spice y la familia de Kelce: sus padres Donna y Ed y su hermano Jason, jugador de los Philadelphia Eagles.

La retransmisión televisiva de la cadena CBS ofrecía regulares planos de Swift, quien se levantó en el palco para cantar 'America the Beatiful' interpretada por el rapero Post Malone, aperitivo del himno nacional estadounidense, agarrada de la cintura de Lively.

Swift concentraba la mayor atención dentro de la habitual constelación de estrellas que acudió al gran evento deportivo de Estados Unidos, incluidos el basquetbolista LeBron James, los músicos Paul McCartney y Jay-Z y el actor Paul Rudd.

El mediático romance de Swift y Kelce ha sobrepasado las fronteras del deporte y atraído a nuevos públicos a la NFL, que espera batir este domingo el récord de audiencia del Super Bowl.

Swift ha acudido regularmente esta temporada a apoyar a su pareja a los estadios de la NFL, donde suele vivir los juegos con intensidad, especialmente las acciones de su pareja.

Por ahora los Chiefs han ganado nueve de los 13 partidos a los que asistió la cantante.

De su lado Kelce aseguró esta semana que la atención global que tiene ahora bajo sus hombros no le iba a pesar en la búsqueda de su tercer título de campeón de la NFL y segundo consecutivo.

El jugador, uno de los mejores 'tight end' de la historia, bromeó incluso diciendo que se sentía más presionado después de que Swift hiciera historia la semana pasada en los Grammys.

"Ella es increíble", afirmó. "Está reescribiendo los libros de historia (...) Le dije que tenía que cumplir mi parte del trato y traer algo a casa también".

Según la web TMZ, Kelce pagó más de un millón de dólares por la suite de lujo en el Allegiant Stadium.

- Mensaje de Trump -

Entre las muchas dimensiones del protagonismo de Swift en este Super Bowl está también una trama política relacionada con las elecciones presidenciales de noviembre.

La relación entre la cantante y el jugador fue objeto de teorías conspirativas de voces de la derecha que afirman que forma parte de un complot para influir en los comicios y que culminaría con un triunfo el domingo de Kansas City y un apoyo público de Swift a Joe Biden.

El expresidente Donald Trump, probable candidato republicano, se refirió a la cantante el domingo afirmando que cualquier apoyo de Swift a Biden sería "desleal", dado que su gobierno impulsó una legislación de derechos de autor en 2018 que se considera ampliamente beneficiosa para los artistas.

"Joe Biden no hizo nada por Taylor, y nunca lo hará", escribió Trump en su red Truth Social. "No hay manera de que ella pudiera apoyar al corrupto Joe Biden, el peor y más corrupto Presidente en la Historia de nuestro País, y ser desleal con el hombre que le hizo ganar tanto dinero".

"Aparte de eso, me gusta su novio, Travis, aunque puede que sea un liberal y probablemente no me soporte", agregó.

Kelce, también de 34 años, se ha mantenido alejado de los comentarios públicos sobre política si bien desató la ira en algunos sectores de la derecha por aparecer en anuncios promocionando las vacunas contra la covid-19.

Liderados por el 'quarterback' Patrick Mahomes, los Chiefs aspiraban a convertirse en el primer equipo en revalidar por primera vez el título de la NFL desde que lo hicieron los New England Patriots de Tom Brady entre 2003 y 2004.