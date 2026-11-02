Tatum y Doncic, con actuaciones estelares, dan triunfos a Celtics y Lakers

Los Boston Celtics lograron su quinta victoria consecutiva este domingo al imponerse 108-97 sobre el Orlando Magic con 32 puntos de Jayson Tatum, mientras que el esloveno Luka Doncic cerró la jornada anotando 45 para los Lakers frente a los Raptors.

Tatum, de 28 años y principal figura de los Celtics, lanzó para un 42% (8/19) de efectividad, conectando uno de cinco intentos de larga distancia y visitando la línea de tiros libres en 17 ocasiones, con apenas dos fallos.

"Tenemos un gran entendimiento de que esto es la NBA y todos los rivales son complicados", dijo Tatum al finalizar el partido.

"Trato de mantenerme agresivo, al principio no estaban funcionando mis lanzamientos pero todo fue mejorando en el desarrollo del partido".

El encuentro fue parejo en el balance general hasta que en el cuarto período los Celtics lograron imponer condiciones desde ambos costados de la duela anotando 31 puntos y permitiendo 23 de los locales.

Aunque Paul George figura como el segundo mejor anotador con 17 puntos, el aporte de Luka Garza (12) y Baylor Scheierman (10) desde la banca fue significativo para conseguir la victoria.

El español Hugo González, que fue titular por primera vez en la temporada, sumó 14 minutos con una línea de siete puntos, un rebote y dos robos.

Por el Magic, el brasileño Tristan Da Silva fue la gran figura con un doble-doble de 23 puntos y diez rebotes.

Orlando (2-4) sufre su tercera derrota consecutiva en condición de local en la décima posición de la Conferencia Este.

- Doncic apunta 45 -

Los Ángeles Lakers no tuvieron inconvenientes para imponerse 131-125 sobre los Toronto Raptors, con 45 puntos de su principal figura, Luka Doncic.

El armador esloveno conectó ocho de sus 12 intentos desde la línea de tres puntos, quedando a uno de igualar por quinta ocasión en su carrera su récord personal de nueve.

"Solamente quiero ganar todos los partidos", mencionó Doncic. "Salimos muy agresivos y eso fue fundamental para conseguir el resultado".

Además, tuvo un 100% de efectividad desde la línea de tiros libres (13/13) y recogió 15 rebotes.

El centro Walker Kessler se convirtió en el principal aliado y también construyó su propio doble-doble, con 16 puntos y 15 rebotes, cinco de ellos ofensivos.

Los Lakers, que se recuperan después de caer ante los Golden State Warriors, ahora preparan la visita del Miami Heat de Giannis Antetokounmpo, este lunes en el Cryptocom Arena (Los Ángeles).

- Con sabor dominicano -

Por su parte, los Golden State Warriors derrotaron 124-112 a los LA Clippers con el dominicano Yaxel Lendeborg como principal figura con 37 puntos, seis asistencias y cuatro rebotes.

El jugador de primer año consagró su mejor noche en la NBA, en la que promedia 20 puntos y ocho rebotes en sus primeros seis partidos.

"Trato de aprovechar los espacios", comentó Lendeborg. "Es distinto a los que estaba acostumbrado en el nivel universitario pero me estoy ajustando".

"Mi último partido no fue bueno y esperaba con ansias la oportunidad de volver a competir y reencontrarme con mi juego", agregó.

La victoria es particularmente significativa en una noche en la que Stephen Curry y Draymond Green estuvieron ausentes por descanso.

Golden State cierra la semana con una racha de cuatro victorias consecutivas luego de iniciar la temporada con tres tropiezos al hilo.