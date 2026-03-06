Tatum vuelve a jugar para Boston en la NBA tras casi un año lesionado

El astro Jayson Tatum tuvo un regreso triunfal este viernes, tras una lesión que le demandó casi un año fuera de las canchas, en la victoria de los Boston Celtics por 120-100 sobre los Dallas Mavericks en la NBA.

El alero, que estaba de baja por una rotura del tendón de Aquiles derecho sufrida en mayo de 2025, anotó 15 puntos para ayudar a que los Celtics lograran un triunfo contundente.

El abarrotado TD Garden, en Boston, se puso en pie al unísono para dedicarle una cerrada ovación al popular jugador, de 28 años, cuando saltó a la cancha por primera vez en 298 días.

"Fue algo surrealista, fue un día lleno de emociones", declaró Tatum a ESPN tras la victoria.

"Muchos días soñé con esto y es genial que por fin haya sucedido. Poder compartirlo con mi familia, mis compañeros y la afición fue todo lo que siempre había soñado", añadió el alero, que sufrió la devastadora lesión durante una eliminatoria de playoffs perdida ante los Knicks.

El seis veces All-Star se mostró precavido en el arranque del juego pero dejó destellos de su clase tras sumar sus primeros puntos al final del segundo cuarto.

Una hundida con una mano tras un rebote ofensivo lo puso en marcha. Acto seguido anotó un triple en suspensión, paso atrás, desde la esquina para dar a los Celtics una ventaja de 55-53.

Sumó 10 puntos más en la segunda mitad, mientras Boston se escapaba en el marcador hacia una victoria que los mantiene en el segundo lugar de la Conferencia Este, con un balance de 42 victorias y 21 derrotas, pisándole los talones a los líderes de la zona, los Detroit Pistons (45-16).

- "Ha sido duro" -

Culminado el regreso, Tatum admitió que durante la larga y solitaria rehabilitación incluso llegó a preguntarse si sería capaz de volver.

"Ha sido duro", dijo el alero, quien en 2024 lideró a los Celtics a su primer anillo en 16 años.

"Muchas veces dudé de mí mismo. Muchas noches me las pasé llorando. Pero intentaba seguir apareciendo cada día y dar lo mejor de mí. Aún me queda un largo camino por delante, pero este es un paso enorme para mí", agregó.

Tatum afirmó que el impresionante rendimiento de sus compañeros esta temporada le había ayudado a encontrar motivación para regresar. "Estar cerca de estos chicos me motivó: la manera en que han afrontado la temporada, la forma en que han competido juntos", señaló.

"Pasar por una rehabilitación es algo solitario, te sientes un poco aislado. Simplemente no puedes estar ahí fuera. Pero estar con ellos todo lo que pude me siguió haciendo sentir parte del grupo, y eso me ayudó mucho", explicó.

Tatum fue una pieza más de la equilibrada actuación ofensiva de Boston en la victoria de este viernes.

Jaylen Brown, que en ausencia de Tatum asumió el liderazgo absoluto de la franquicia, lideró a los Celtics con 24 puntos, mientras que Derrick White aportó 20.

Klay Thompson sacó la cara por los Mavericks con 19 puntos como suplente, incluidos cinco triples, su especialidad.

Dallas sigue en los últimos lugares de la Conferencia Oeste, duodécimo entre quince equipos, con 21 victorias y el doble de derrotas, 42.