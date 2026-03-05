Tatum, cerca de volver con los Celtics tras lesión en el tendón de Aquiles

El alero estrella de los Boston Celtics, Jayson Tatum, quien sufrió una rotura del tendón de Aquiles derecho durante los últimos playoffs de la NBA, está a punto de regresar a las canchas, según el más reciente informe médico de su equipo publicado el jueves.

Tras estar clasificado como "de baja" desde el inicio de la temporada, Tatum pasó a la categoría de "cuestionable" antes del partido del viernes contra los Dallas Mavericks, un cambio semántico que sugiere un regreso inminente.

Tatum, líder de Boston y motor en su carrera por el campeonato de 2024, se lesionó en el cuarto partido de las semifinales de la Conferencia Este, una serie que los Celtics perdieron contra los New York Knicks, antes de ser operado el 13 de mayo pasado.

Menos de diez meses después, el jugador de 28 años se prepara para su regreso en unos Celtics que son la revelación de la temporada y se ubican segundos en el Este (41 victorias - 21 derrotas), pese a su ausencia y la salida de varios jugadores clave el verano pasado.

La rehabilitación tras una lesión de este tipo puede durar una temporada entera, y Tatum había asegurado el otoño pasado que no se apresuraría a regresar.

En junio de 2019, Kevin Durant, a sus 30 años, sufrió una rotura del tendón de Aquiles durante la derrota de Golden State en las Finales de la NBA contra Toronto.

La estrella estadounidense, aún en activo a sus 37 años, en los Houston Rockets, se perdió una campaña completa antes de regresar a las canchas en diciembre de 2020, 18 meses después de la lesión.

KD ha logrado recuperar su forma, a diferencia del pívot DeMarcus Cousins, cuyo rendimiento decayó tras su retorno en enero de 2019 tras un año de recuperación.

Tatum fue uno de los siete jugadores de la NBA que sufrieron una rotura del tendón de Aquiles la temporada pasada, una serie de lesiones que llevó a la liga de baloncesto a iniciar una investigación sobre las posibles causas de tal avalancha de problemas físicos.