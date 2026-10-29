Takao vuelve al ruedo en el Clásico Independencia

El actual monarca de la pista del óvalo juandieño “Takao” reaparece este domingo en el Clásico Independencia, evento con participación de los mejores ejemplares alojados en el Hipódromo Presidente Remón, en Ciudad de Panamá.

La confrontación clásica se celebrará en la versión 104, en la séptima carrera y reúne a dos argentinos y ocho estadounidenses en 2,000 metros, y bolsa de ($38,100), cotejo que define la nómina panameña a la Copa Invitacional del Caribe.

Sin lugar a dudas Takao será el artista principal del codiciado evento, alazán norteamericano que en esta temporada ha ganado sus cuatro actuaciones, incluyendo tres clásicos Grado 1, a saber, Año Nuevo, Presidente de la República y Junta De Control de Juegos (JCJ), volviendo a estar sobre sus lomos Yonis Lasso.

Su trabajo realizado durante carreras de una jornada hípica, donde marcó cómodamente 1:18.0 para los 1,300 metros, certificó las condiciones óptimas por las que atraviesa el hijo de Tapiture. El Dr. Julio Sandoval, uno de los propietarios de Takao, manifestó estar muy optimista del equino para esta presentación. “He estado muy pendiente de los entrenamientos de Takao, estuve presente el día que trabajó entre carreras, conversando siempre con el mozo de corral, entrenador y jinete, sabiendo que el caballo está en buenas condiciones para enfrentar esta dura batalla, con miras a representar a Panamá en la Copa Invitacional en Puerto Rico”, manifestó Sandoval.