‘Takao’, en gran faena, gana el Clásico Presidente de la República

Tras dos fallidos intentos en las pasadas versiones del Clásico Presidente de la República, el aguerrido alazán Takao se anexó la versión 97 de la codiciada prueba, ratificándose como el monarca de los ejemplares que cumplen campaña en el Hipódromo Presidente Remón.

La prueba, que rinde homenaje al primer mandatario de la nación, se celebró en la octava carrera de ayer domingo en el Hipódromo Presidente Remón, reservada para todo caballo de tres años y más edad, sobre dos mil 100 metros, con bolsa de $97,500.

‘Takao’, de cinco años de edad, es un defensor de los tradicionales colores negro y amarillo, del Stud Chestnut Hill Stable, entrenado por Alberto Paz Rodríguez, cuyas riendas fueron conducidas magistralmente Yonis Lasso.

El victorioso, hijo de ‘Tapiture’ en Better Again por Brandywine, deja foja en el Hiporremón de 19 salidas a la pista con 12 triunfos con cuyas otras llegadas al marcador acumula sumas ganadas por el orden de los $199,590.

El aguerrido equino registró en el cronómetro tiempo 2:11.1 para la distancia, luego de marcar parciales de 22:3/5 para los primeros 400 metros, 46:0 la media milla, 1:11.0 los mil 200 metros y 1:36.1 para los mil 600 metros.

Tras el nuevo rey de los ejemplares que compiten en el óvalo juandieño arribaron a la meta el potro ‘Booz Baruc’, que en una gran presentación fue el único rival del ganador, ‘Tizzy Indy’ en una gran atropellada, Into Justice y cerró el marcador ‘Sol Abuelo Carlos.

Posible proyección

Con este ganador ‘Takao’ bien puede optar por competir en los venideros clásicos Grado 1, a saber, el Junta de Control de Juegos y el Independencia, como también fuera de fronteras en la Copa Invitacional de Importados, de la Serie Hípica del Caribe, en Puerto Rico.

Acto protocolar de entrega de premios

En la ceremonia de premiación el oferente de la copa del triunfo fue Juan Carlos Orillac, Ministro de la Presidencia, recibido por Alberto Enrique Paz Rodríguez y Julio Sandoval.