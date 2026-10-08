Taekwondo renueva motivación

El Taekwondo panameño espera cerrar el 2026 con buenos resultados entre sus atletas y organizando los últimos eventos locales para arrancar con fuerza la temporada 2027.

Boris Álvarez, presidente de la Junta Directiva de la Federación Panameña de Taekwondo, señaló que “tenemos un evento de la Unión Panamericana de Taekwondo [PATU, los días 17 y 18 de octubre de 2026 en Tegucigalpa] en Honduras, en el que va a ir el grupo de adultos, y tenemos un evento en la cual estamos enviando a la selección cadete, o sea, de 12 a 14 años, y estamos llevando a la infantil, que es de 10 a 11 años, a la Copa Navidad, de Medellín Colombia [28 y 29 de noviembre]”.

El dirigente recalcó que “todo esto es un proceso, y gracias a Dios, tenemos equipos de selecciones nacionales desde niños hasta adultos”.

A nivel local, Álvarez indicó que quedarían unos tres eventos ya avalados por celebrar, y con eso se terminaría el año. Por lo pronto, la cita más cercana es el Torneo Interclubes de Taekwondo 2026, que se celebrará el sábado 10 de octubre en el Centro de Alto Rendimiento Luis “Matador” Tejada de Pandeportes, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá. El encuentro reunirá a atletas de distintas edades y categorías en las modalidades de Combate, Poomsae y ParaTaekwondo, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.