Taekwondo a la virtualidad

El Taekwondo Virtual, una innovadora disciplina que fusiona artes marciales con tecnología de vanguardia, se posiciona como una de las expresiones más geniales del deporte digital, atrayendo la atención tanto de entusiastas como de expertos deportivos.

Boris Álvarez, presidente de la Federación panameña de Taekwondo, señaló que se necesita saber cómo son las reglas de esta modalidad y cuál es el funcionamiento, “ya que en este tipo de tecnologías siempre hay errores”. Asimismo, Álvarez destacó que hay que prestarle mucha atención para que estas innovaciones en el deporte siguen evolucionando.

Cabe resaltar que esta iniciativa fue impulsada por la Federación Mundial de Taekwondo (World Taekwondo), que ha destacado el valor de esta modalidad para expandir el alcance del deporte. Analistas deportivos han recalcado el valor pedagógico y comercial del formato. Un estudio utilizando minería de texto sobre comentarios públicos en YouTube concluyó que el Taekwondo Virtual despierta expectativas de ser un contenido híbrido entre deporte tradicional y digital, y posee potencial tanto institucional como comercial.

Según medios internacionales, el taekwondo virtual se consolidó como una de las disciplinas más aclamadas durante la primera Semana Olímpica de Esports. Este formato, que fusiona el arte marcial con tecnología de vanguardia, fue uno de los diez deportes electrónicos destacados.