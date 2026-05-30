Tabilo devuelve a la tierra al prodigio francés Kouame en Roland Garros

El chileno Alejandro Tabilo (36º ATP) devolvió a la tierra al francés Moïse Kouame, sensación de Roland Garros al alcanzar la tercera ronda con solo 17 años, este sábado en una batalla de 3 horas y 40 minutos; 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (11/9).

Kouame, 318º jugador mundial y en el cuadro principal gracias a una invitación de la organización, había necesitado una gesta de cinco horas en segunda ronda para batir al paraguayo Adolfo Daniel Vallejo.

De nuevo el adolescente francés mostró una gran resistencia ante un tenista con gran experiencia como Tabilo, ante el que salvó cuatro bolas de partido en el tie-break del cuarto set antes de certificar su derrota.

Frente a Tabilo, ganador de tres títulos ATP y que no jugó en la ronda anterior gracias a la retirada del monegasco Valentin Vacherot, Kouame pagó el esfuerzo hecho en la ronda precedente en la capital francesa, todavía con un calor sofocante -sol y más de 30 grados-.

El francés se apuntó el primer set, luego aflojó, pagando las casi cinco horas de su segundo partido (récord de esta edición por el momento).

Mientras Tabilo, inspirado al saque (17 aces), desplegaba su juego con tranquilidad.

El asunto parecía sentenciado en el cuarto set cuando Tabilo logró el break de entrada, pero Kouame encontró una última rendija para arrancar un desempate irrespirable.

El francés salvó cuatro bolas de partido asumiendo el máximo de riesgos, ante un público entregado que pensaba revivir un nuevo guion loco en una edición 2026 de Roland Garros llena de sorpresas. Pero Tabilo terminó con sus esperanzas a la quinta.

Después de la eliminación de Kouame y de la de Quentin Halys el viernes, no habrá ningún jugador francés en octavos de final del cuadro masculino.

Tabilo jugará en octavos de Roland Garros contra el ganador del duelo entre Felix Auger-Aliassime (5º) y el estadounidense Brandon Nakashima (35º).