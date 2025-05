Swiatek sigue sin dar muestras de flaqueza y ya está en tercera ronda en París

Pese a llegar a París sin grandes resultados y con muchas dudas, la polaca Iga Swiatek, triple campeona de Roland Garros, se metió en la 3ª ronda del Grand Slam sobre tierra batida luego de vencer este miércoles a la británica Emma Raducanu (N.41) por un claro 6-1 y 6-2.

La ex número 1 mundial (actual N.5 del ranking femenino) apenas necesitó una hora y 19 minutos para acabar con la resistencia de Raducanu en la Philippe-Chatrier.

Sin ganar títulos desde que se coronó por tercera vez consecutiva en París hace un año, la polaca de 23 años (24 el 31 de mayo) está falta de confianza y ocupa su peor clasificación en el ranking desde febrero de 2022.

Pero esta victoria, unida a la lograda hace un par de días en su estreno (6-3 y 6-3 a la eslovaca Rebecca Sramkova), debe servir a Swiatek para recuperar confianza en su objetivo de defender su corona en la arcilla parisina.

"Sinceramente, me encanta jugar aquí. Este lugar me inspira y me impulsa a trabajar más duro", declaró Swiatek, que aspira a convertirse en la primera mujer en conquistar cuatro títulos consecutivos en París desde Suzanne Lenglen hace 102 años.

El partido ante la campeona del US Open de 2021 fue bastante desequilibrado y la nativa de Varsovia salvó las cuatro bolas de 'break' que tuvo en contra, por lo que no pasó mayores apuros ante una jugadora a la que ha derrotado en las cinco ocasiones en que se han enfrentado.

En tercera ronda, Swiatek se medirá a otra rival asequible; la checa Sara Bejlek (N.188) o la rumana Jaqueline Cristian (N.60).