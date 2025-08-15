Swiatek se planta en sus terceras semifinales seguidas de Cincinnati

La tenista polaca Iga Swiatek derrotó el viernes a la rusa Anna Kalinskaya ganándose una tercera oportunidad de alcanzar la final del torneo WTA 1000 de Cincinnati.

Swiatek, número tres mundial, superó a Kalinskaya (34ª) por 6-3 y 6-4 en el duelo que abrió el intenso programa del viernes en la pista dura de Cincinnati (Ohio).

La polaca se verá en semifinales frente a la ganadora del siguiente cruce entre la bielorrusa Aryna Sabalenka, defensora del título, y la kazaja Elena Rybakina.

Cincinnati es uno de los dos únicos torneos WTA 1000 en los que Swiatek no ha alcanzado la final, junto a Canadá.

La ex número uno mundial hizo dos intentos fallidos en las semifinales de 2023 y de 2024, perdidas frente a Coco Gauff y Sabalenka, respectivamente.

Este viernes tenía enfrente a una rival, Kalinskaya, ante la que había caído en su único encuentro anterior, celebrado en 2024 en Dubái.

La rusa, que se estrenaba en unos cuartos de Cincinnati, compitió con un problema de gemelos en la pierna izquierda por el que fue atendida en el primer set.

Swiatek, muy segura al retorno, dominó con claridad la primera manga sin ceder un solo break y en la segunda solventó el intento de reacción de Kalinskaya.

La rusa llegó a salvar cuatro pelotas de partido pero Swiatek certificó después el triunfo con su servicio y cantó victoria tras una hora y 34 minutos de juego.