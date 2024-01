Swiatek encara confiada el Abierto de Australia tras una "tranquila" pretemporada

La número uno del mundo, Iga Swiatek, afirmó el viernes que una "tranquila" pretemporada afianzó su confianza de cara al Abierto de Australia, un Grand Slam que aún se le resiste.

La polaca, primera cabeza de serie, llega a Melbourne con su tenis a gran nivel y con cinco victorias, cediendo tan solo un set, en el torneo de equipos mixtos United Cup en Perth y Sídney.

Asimismo, el primer Grand Slam del año la encuentra como favorita y con una racha de 16 victorias consecutivas, incluidas las conseguidas en el Abierto de China y en el WTA Finals que cerró la temporada pasada en Cancún.

"Fue bonito jugar algunos partidos de alta calidad contra las mejores jugadoras (en la United Cup)", dijo la jugadora.

Swiatek aseguró que llega con "mucha confianza", superando sus sensaciones del año pasado.

La victoria de Swiatek sobre Jessica Pegula para alzarse con el título del WTA Finals en Cancún la devolvió al primer puesto de la clasificación que ha ocupado durante gran parte de las dos últimas temporadas.

A sus 22 años, la polaca ha aprendido a manejar mejor las presiones que conlleva ser la mejor del tenis mundial y gracias a su nueva postura afrontó la pretemporada de forma diferente.

La forma de encarar la preparación "diría que es más tranquila (..) solo podía concentrarme en entrenar y descansar", resumió.

"Estaba muy comprometida" y "no me sentía tan agobiada por las cosas de fuera de la pista. Podía concentrarme. Cada día era de calidad al cien por cien. Por eso me siento un poco mejor".

Con cuatro títulos de Grand Slam a su nombre (tres Roland Garros y un Abierto de Estados Unidos), Swiatek va por el grande australiano en el que su mejor resultado fue llegar a semifinales en 2022.

En el debut reeditará la final de Roland Garros 2020, donde ganó su primer Grand Slam ante Sofia Kenin.

La estadounidense ha estado fuera del top 200 para volver y ubicarse en el puesto 38 del ranking. Más allá de números, Swiatek se muestra cautelosa.

"Mi primera final de Grand Slam fue contra Sofia y ahora estamos jugando en la primera ronda. Es bastante extraño", dijo.

"Sé que ha estado jugando un tenis sólido. No será fácil. Me prepararé de la misma manera que siempre".

No habrá tregua para quien gane, ya que se avecina un choque de segunda ronda contra la ganadora del Abierto de Australia de 2016, Angelique Kerber, o la finalista en Melbourne Park de 2022, Danielle Collins.