Swiatek apea a Podoroska del US Open en un duelo cargado de recuerdos

La polaca Iga Swiatek accedió este jueves a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos en un reencuentro especial con la argentina Nadia Podoroska.

Swiatek, actual número ocho de la WTA, no pasó apuros para superar a Podoroska (449º) por 6-3 y 6-2 en el arranque de la jornada en Nueva York.

La polaca, de 25 años, ha superado la segunda ronda en todos los Grand Slams disputados desde 2020, año en el que consiguió su primera gran corona en Roland Garros con Podoroska como sorprendente rival en semifinales.

"Recordaba cómo jugaba", declaró Swiatek tras el triunfo. "Sabía cómo se sentía su pelota en la raqueta, pero obviamente mucho puede cambiar en seis años".

Podoroska fue la gran revelación del Gran Slam parisino de 2020, disputado con un aforo muy reducido por la pandemia de coronavirus, arrancando desde el puesto 131 del ranking mundial.

La argentina, a sus 23 años entonces, fue la primera jugadora en meterse entre las cuatro mejores de Roland Garros partiendo de la fase de clasificación.

Su mágico recorrido concluyó en semifinales a manos de Swiatek, que después conquistó el primero de sus seis títulos de Grand Slam a sus 19 años.

Seis años después, la ex número uno mundial se mostró este jueves implacable al servicio, permitiendo solo un 22% de puntos al primer saque de Podoroska, y neutralizó cada oportunidad que tuvo la sudamericana por reengancharse al partido.

Con desventaja 5-3 en el primer set, Podoroska tuvo cuatro pelotas para quebrar el saque de Swiatek, que resistió el embate y se apoderó del parcial.

La polaca comenzó el segundo set con otro break que le asfaltó el camino para sellar la victoria en una hora y 11 minutos.

A la caza de su segunda corona del US Open, Swiatek se medirá en tercera ronda contra la checa Marie Bouzkova (26) o la británica Harriet Dart (131).