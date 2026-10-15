Svitolina y Swiatek pasan a cuartos en Wuhan, Muchova eliminada en octavos

La ucraniana Elina Svitolina, número 6 del mundo, y la polaca Iga Swiatek (9ª) se clasificaron este jueves para los cuartos de final del WTA 1000 de Wuhan, mientras que la checa Karolina Muchova (7ª) cayó en octavos.

Svitolina, bien situada para hacerse con uno de los dos últimos billetes disponibles para las WTA Finals (8-15 de noviembre en Indian Wells), se impuso por 6-1 y 6-4 a la china Guo Hanyu.

La ex número 3 del mundo se enfrentará el viernes por un puesto en semifinales a la británica Sonay Kartal (170ª), que derrotó por 6-2, 6-0 a la italiana Jasmine Paolini (33ª).

Por su parte, Iga Swiatek dominó por 6-1, 6-4 a la estadounidense Ashlyn Krueger (68ª).

Gracias a su victoria, la ganadora de seis Grand Slams arrebató a la ucraniana Marta Kostyuk la novena plaza de la 'Race', la clasificación de la temporada que determina a las ocho jugadoras que disputan las WTA Finals en Indian Wells.

En cuartos de final se medirá a la ganadora del último partido del jueves en la pista central de Wuhan, que enfrenta a la indonesia Janice Tjen (47ª) con la estadounidense Ann Li (31ª), que eliminó en segunda ronda a la número 2 del mundo, Aryna Sabalenka.

Séptima en la 'Race', la checa Karolina Muchova había caído por 7-5, 6-3 a primera hora del día ante la rusa Diana Shnaider (13ª del mundo).

No obstante, todavía cuenta con una ventaja cómoda sobre Swiatek en la lucha por llegar a Indian Wells.

Para superarla, la polaca debe conquistar el título en Wuhan o sumar muchos puntos en los torneos WTA 500 de Ningbo (19-25 de octubre) y Tokio (26 de octubre-1 de noviembre), en los que Muchova no está inscrita.

Exnúmero 1 del mundo, Swiatek ha disputado las cinco últimas ediciones de las WTA Finals, mientras que Muchova aún no ha participado nunca.

Seis jugadoras ya han asegurado su plaza en Indian Wells: la número 1 del mundo, Elena Rybakina; la bielorrusa Aryna Sabalenka (2ª); la ganadora de Roland Garros, la rusa Mirra Andreeva (3ª); y las estadounidenses Jessica Pegula (4ª) y Coco Gauff (5ª); así como la campeona de Wimbledon, la checa Linda Noskova (8ª).