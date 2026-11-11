Svitolina remonta ante Muchova y sigue viva en las WTA Finals

La ucraniana Elina Svitolina, sexta del mundo, reaccionó a tiempo para derrotar este miércoles a la checa Karolina Muchova, séptima del ranking, por 3-6, 6-2 y 6-2 y mantener intactas sus opciones de avanzar a las semifinales de las WTA Finals en Indian Wells.Svitolina comenzó totalmente fuera de ritmo en un duelo clave para ambas jugadoras, que habían iniciado el torneo con una derrota y necesitaban la victoria para seguir en carrera por la clasificación.La ucraniana llegó a recuperar un quiebre para acercarse 3-5 en el primer set, favorecida por dos errores consecutivos de Muchova, pero entregó la manga inicial con una doble falta.A partir del segundo parcial, Svitolina cambió por completo el desarrollo del encuentro al reducir los errores no forzados, recuperar consistencia desde el fondo de la pista y convertir cinco de las diez oportunidades de quiebre que generó."Estaba cometiendo demasiados errores en el primer set. Así que durante unos juegos me limité a golpear bien la bola al centro, luego recuperé la confianza y pude variar más", destacó Svitolina, campeona de la edición de 2018.En el mismo grupo, la número dos mundial, Aryna Sabalenka, se enfrentaba a la rusa Mirra Andreeva, tercera del ranking, en un choque entre dos jugadoras que ganaron su partido inaugural.Las WTA Finals reúnen a las ocho mejores tenistas de la temporada y debían celebrarse inicialmente en Arabia Saudita, pero fueron trasladadas en julio a Indian Wells debido a la situación de inestabilidad generada por el conflicto militar en Oriente Medio.