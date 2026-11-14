Svitolina arrasa a Noskova y pugnará por su segundo título de las WTA Finals

La ucraniana Elina Svitolina logró el sábado un rotundo triunfo ante la checa Linda Noskova y avanzó a la final de las WTA Finals, donde chocará contra la rusa Mirra Andreeva.

Svitolina, sexta del ranking mundial, sólo necesitó 65 minutos para batir a Noskova (8º) por 6-2 y 6-1 sobre la pista central de Indian Wells (California).

La ucraniana, de 32 años, peleará el domingo por su segunda corona de las WTA Finals, el torneo que reúne a las ocho mejores jugadoras de la temporada, tras la ganada en 2018.

Su rival será la rusa Andreeva, de 19 años, que derrotó a Svitolina en sets corridos en la fase de grupos de este torneo.