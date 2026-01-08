Suspenden un partido de la NBA en Chicago por "humedad" en la pista

El partido de la NBA que los Chicago Bulls debían disputar en casa este jueves contra los Miami Heat fue pospuesto debido a que la cancha no estaba en condiciones para jugar.

A pesar de sus esfuerzos, los responsables de mantenimiento del United Center no lograron solventar la humedad que presentaba la pista y, casi dos horas después de la hora de inicio, el juego fue aplazado para una fecha aún por determinar.

El partido fue "pospuesto debido a la humedad en el suelo, que hace que la cancha sea impracticable", dijo la NBA en un comunicado.

El United Center es también sede del equipo de hockey sobre hielo Chicago Blackhawks, que jugó en el recinto el miércoles y tiene otro partido programado el viernes.

Aunque es poco habitual que se pospongan partidos de la NBA a causa de la pista, sí existen algunos precedentes.

En 2016, se aplazó un duelo entre los Sacramento Kings y los Philadelphia 76ers después de que la condensación de la pista de hielo situada debajo de la cancha hiciera que la superficie de juego estuviera resbaladiza.

Un problema similar se produjo en el Target Center de Minneapolis en 2017, cuando los Minnesota Timberwolves tuvieron que suspender un partido contra los Portland Trail Blazers después de que el recinto hubiera acogido un partido de hockey sobre hielo y el espectáculo Disney on Ice.