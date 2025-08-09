Surfista Agustín Cedeño lidera la categoría Longboard del Tour ALAS 2025

La Asociación Latinoamericana de Surf (ALAS) reveló la más reciente actualización del ranking general del Grand Tour 2025, en la que el panameño Agustín Cedeño se posiciona como líder de la categoría Longboard, con un total de 6,920 puntos.

Asimismo, la asociación destacó que Cedeño compite frente a 25 rivales provenientes de países como México, Perú, Guatemala, Uruguay, Costa Rica, Puerto Rico, España y Chile, consolidándose como uno de los referentes de la disciplina en la región.

De acuerdo con el registro oficial del Grand Tour 2025, en las dos últimas fechas realizadas en Panamá, Cedeño sumó 2 990 y 4 000 unidades que lo catapultaron al primer lugar.

Según explicó Cedeño, ocupar la primera posición lo toma como “un premio a las muchas horas de esfuerzo y entrenamiento, pero también representa una señal indiscutible del crecimiento que el surf panameño ha tenido durante los últimos años porque nos hemos presentado en varias competencias con muy buen suceso”.

Por su parte, Bruno Sánchez, presidente de la Asociación Panameña de Surf (APS), destacó que “esta disciplina deportiva vive un momento extraordinario en el país gracias a la consolidación de proyectos como el recién concluido Circuito Nacional”.

La organización señaló que los panameños que participaron en los torneos de ALAS realizados hace dos semanas en Bocas del Toro y Playa Venao fueron: Jean Carlos González, Víctor Camarena, José Alex López, Kalani García, Luis Carlos López, Diego Sánchez, Abdul Avilez, Jordan Durham, Chamir Tomas, Enrique Valencia, Enilda “Samanta” Alonso, Andrea Vlieg, Isabella Goodwin, Belén Elizondo, Kely Gasparovic, Lucía Rodríguez, Kira Coral Brady, Anaí Porras, Kalany Camarena, Gabriel Cabrera, Bruno Sánchez Jr., Javier Pariente, Layla Brady, Edwin Pérez y Agustín Cedeño.

Agregaron que en el Grand Tour participan otros surfistas panameños que también figuran en el Top 10 de sus respectivas categorías, con las siguientes posiciones y puntajes:

Shortboard Open:

Masculino:

Lugar: 10: Jean Carlos González: 4 680 puntos.

Femenino:

10. Kely Gasparovic: 5 930.

Shortboard Sub-14:

Masculino:

Kalany Camarena: 7 105.

Femenino:

Anaí Porras: 7 360.

Shortboard Sub-18:

Masculino:

Víctor Camarena: 8 070.

Por otro lado, la asociación informó que en la última edición del Circuito Nacional de Surf de Panamá 2025 los monarcas fueron:

Open Masculino: José Alexander López.

Open Femenino: Enilda Samanta Alonso.

Longboard: Agustín Cedeño Vargas.

Junior Sub-18 Masculino: Víctor Camarena.

Junior Sub-18 Femenino: Kely Gasparovic.

Boys Sub-16: Víctor Camarena.

Girls Sub-16: Kely Gasparovic.

Sub-14 masculino: Kalany Camarena.

Sub-14 femenino: Anaí Porras.

Sub-12: Oliver Orrego.