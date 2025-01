Sudamericanos en Europa: Vinicius se convierte en 'centenario' y Lautaro Martínez sella triunfo del Inter

Los brasileños Vinicius Jr y Rodrygo Goes contribuyeron con un 'doblete' cada uno al triunfo del Real Madrid ante el Salzburgo (5-1) en el Santiago Bernabéu.

Vinicius Jr llegó así a cien goles con la camiseta del conjunto 'merengue'. Es el segundo brasileño en lograrlo después de Ronaldo.

En Praga, el Inter de Milán consiguió una victoria por la mínima ante el Sparta (1-0) gracias a un tanto del delantero argentino Lautaro Martínez.

El 'Toro' también hizo historia: llegó a 14 goles en la Champions League, convirtiéndose en el máximo goleador del cuadro 'neroazzurro' en el torneo continental.

- Vinicius y Rodrygo firman 'dobletes' en Madrid -

El Real Madrid se impuso por goleada al Salzburgo (5-1) en el Santiago Bernabéu, asegurando cuando menos su presencia en el 'playoff' a modo de dieciseisavos de final de la Champions League.

El delantero brasileño Vinicius Jr fue la gran figura del equipo al convertir un 'doblete' y llegar a los cien goles anotados con la camiseta 'blanca'.

También lució su compatriota Rodrygo Goes, quien facturó por partida doble para encaminar el triunfo local.

Rodrygo abrió el marcador (23) con un disparo a quemarropa tras recibir una pelota de Jude Bellingham. Nueve minutos después (34), volvió a apoyarse en el futbolista inglés para duplicar la ventaja del equipo dirigido por Carlo Ancelotti.

Vinicius Jr tuvo su oportunidad de brillar en la segunda mitad. El brasileño puso el 4-0 en el marcador (55) de un potente disparo desde el corazón del área para poner la pelota fuera del alcance de Janis Blaswich.

Con menos de un cuarto de hora por jugarse (77), Vinicius firmó su segundo tanto de la noche con un remate desde la frontal luego de recibir un pase medido del uruguayo Federico Valverde.

Vinicius celebró por todo lo alto, pues fue el tanto que lo convirtió en 'centenario' y apenas el segundo brasileño en lograrlo después de Ronaldo.

"Estoy muy contento de hacer goles con esta camiseta; estoy a tres de Ronaldo (103), de ser el brasileño con más goles (con el Real Madrid)", dijo el delantero a la televisión española tras el encuentro.

Vinicius disputó el partido completo y se marchó con un saldo de siete goles y una asistencia en seis partidos disputados en la presente temporada de la Champions League, llevándose el premio al Jugador Más Valioso del encuentro.

El brasileño se dijo sorprendido, pues "tenía la sensación que no he podido hacer un buen partido desde la primera parte, con una tarjeta ahí que me deja fuera del próximo partido".

"Rodry (Rodrygo) se lo merecía. Jude (Bellingham) también y muchos otros jugadores. Estoy contento con la victoria y los goles hasta jugando mal", señaló.

- Lautaro Martínez convierte gol de récord -

El delantero argentino Lautaro Martínez se convirtió en el máximo goleador del Inter de Milán en la Champions League al marcar el tanto del triunfo ante el Sparta de Praga (1-0).

El 'Toro' llegó a 14 dianas en 51 partidos de la máxima competición europea para igualar el récord del brasileño Adriano, quien vistió la camiseta 'neroazzurra' entre 2003 y 2007.

Lautaro Martínez convirtió el único tanto del encuentro (12) de un disparo de primera a un centro bombeado de Alessandro Bastoni.

El argentino, que volvió a portar el gafete de capitán, disputó 82 minutos antes de salir de cambio.

El ex de Racing sumó su tercer partido consecutivo en todas las competiciones viendo puerta y llegó a once dianas y cinco asistencias en 28 partidos disputados hasta el momento.

También vio acción el brasileño Carlos Augusto, quien ingresó de cambio en la segunda mitad (71).

Con el triunfo, el equipo comandado por Simone Inzaghi logró colocarse en la cuarta posición de la tabla con 16 unidades luego de siete victorias, cinco empates y una derrota.