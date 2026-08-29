Sudáfrica se toma la revancha ante los All Blacks una semana después

Sudáfrica vengó la derrota de la pasada semana con un triunfo por 33-26 sobre Nueva Zelanda, este sábado en Ciudad del Cabo, con lo que nivela (1-1) la serie de test-matches entre ambas selecciones, finalistas hace tres años en el Mundial de rugby de Francia.

El pasado sábado, los All Blacks habían ganado con cierta autoridad (33-16) a los campeones mundiales Springboks en Johannesburgo, lo que había dejado a los anfitriones en una situación incómoda de la que se zafaron rápidamente.

En el partido de este sábado, Sudáfrica controló desde el principio, con un try ya en el segundo minuto y dominando 30-14 a la hora de partido, lo que le permitió gestionar su ventaja pese a la reacción tardía del equipo visitante.

Quedan por jugarse dos partidos en esta serie, uno de nuevo en Johannesburgo, el sábado 5 de septiembre, y el último en Baltimore (Estados Unidos), el sábado 12 de septiembre.

Como en el primer partido, quedó clara este sábado la diferencia de estilos entre ambos equipos, con una Sudáfrica haciendo daño con unos atacantes devastadores y Nueva Zelanda apoyándose en el talento de sus tres cuartos.

El equipo de Oceanía consiguió incluso más tries que su rival (4 contra 3), pero Sudáfrica marcó la diferencia en el marcador por los cuatro penales firmados por Cheslin Kolbe.

Es la primera derrota de Dave Rennie como seleccionador neozelandés desde que se estrenó en el cargo a principios de julio.

Desde entonces había cosechado tres victorias en el Campeonato de Naciones (Francia, Italia, Irlanda), además de triunfos en cuatro partidos ante formaciones sudafricanas (Stormers, Sharks, Bulls y Lions) y el pasado sábado ante los Springboks.

Esta serie entre Sudáfrica y Nueva Zelanda tiene además un valor psicológico importante para establecer qué selección llegará como favorita al Mundial de dentro de un año en Australia.

La serie de cuatro partidos se ha bautizado como "The Greatest Rivalry" (La Rivalidad Suprema) y homenajea también la histórica gira de los All Blacks en 1996, que ganaron entonces 2-1 a Sudáfrica.

La próxima serie de partidos entre ambos debería jugarse dentro de cuatro años en Nueva Zelanda.