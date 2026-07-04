Sudáfrica domina 45-21 a Inglaterra en Campeonato de Naciones de rugby

Sudáfrica, vigente doble campeona del mundo, venció fácilmente a Inglaterra (45-21) en su pulso de este sábado en la primera jornada del nuevo Campeonato de Naciones de rugby, en un duelo donde los Springboks firmaron siete tries.

El XV inglés resistió una parte, llegando 17-14 al descanso, pero pronto los sudafricanos impusieron su ley y tuvieron una segunda mitad del partido muy tranquila, para terminar dominando por 24 puntos.

Las dos selecciones están en dinámicas muy diferentes: es la quinta derrota seguida de los ingleses, mientras que Sudáfrica arrasó en 2025, llevándose el Rugby Championship y encadenando triunfos de prestigio, y no parece dispuesto a levantar el pie del acelerador en este 2026.

En otros partidos de este sábado en este Campeonato de Naciones, una competencia que sustituye a los tradicionales test-matches de estas fechas en el rugby, Nueva Zelanda ganó 34-32 a Francia e Irlanda se impuso 33-31 a Australia, mientras que Gales derrotó 39-24 a Fiyi.

Japón sorprendió a Italia, a la que no ganaba desde 2018 y a la que endosó además un 27-10, igualando la mayor diferencia conseguida nunca antes contra la Nazionale.

La primera jornada se completa este sábado con Argentina y Escocia, que miden sus fuerzas en Córdoba.

Este mes de julio se disputan las tres primeras jornadas del Campeonato de Naciones, que se completará con otras tres en noviembre, antes de que del 27 al 29 de ese mes se jueguen las Finales del torneo en Londres.