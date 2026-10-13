Subasta centra atención en la actividad hípica hoy

A escasas horas para la celebración de la gran subasta anual del Haras San Miguel, crece la expectativa de parte de los inversionistas hípicos, cuyos propósitos es el de adquirir calificados dejemplares fina sangre de carreras, aptos para la competencia activa, dentro y fuera de fronteras. Este evento, de gran colorido en la industria equina, tendrá como escenario el padock interno del Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, Ciudad de Panamá, dando inicio a partir de las 7:00 p.m.

Para esta oportunidad pasarán por el martillo para su remate un total de 33 productos nacidos en el año 2025, 19 potros y 14 potrancas, hijos de los calificados padrillos y pisteros de probada calidad pistera, como lo son los norteamericanos ‘Dublin’, (10), Jaguar Paw’ (12), ‘Salustio’ (8) y el nativo ‘Punta de Lanza’ (3).

Entre las catorce potrancas se mencionan productos de los vientres de ‘Cat That Cat’, ‘Angelina Jolie’, ‘Tabaco y Chanel’, ‘Aurora Boreal’, ‘Tale Of Tuscany’, ‘Zanzibar’ y ‘Niña Brava’.

En cuanto a los potros, ‘Martes de Carnaval’ ‘Risitos de Oro’, ‘Blue Messina’, ‘Edk Came To Win’, ‘Pirates Miss’, ‘Cross To Bear’ y ‘Artakama’.

La adquisición de ejemplares egresados del Haras San Miguel son una garantía comprobada, razón por la cual es de esperarse una gran afluencia de inversionistas hípicos, quienes saldrán en busca del futuro campeón de la pista del óvalo juandieño.

Presentación previa, causó gran impresión

Los preparativos para la subasta del Haras San Miguel se adelantaron con gran esmero, a fin de que los inversionistas interesados pudieran apreciar la calidad de los productos que serán presentados en este remate, para lo cual el pasado sábado se llevó a cabo la exhibición de los ejemplares que irán a la subasta pública.

En esta cita previa se vivió lo que será la subasta del día de hoy, ante una nutrida concurrencia donde exhibieron a los 33 ejemplares, encuentro en el que los productos causaron una gran impresión.