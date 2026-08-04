Stud La Alianza sigue cosechando triunfos

La consistencia de la dupleta formada por el inversionista hípico Dr. Monty Motta y el acondicionador de pura sangres de carrera David Yau se han dejado sentir en las cartillas de la presente temporada hípica, sumando resonantes victorias para la reconocida y tradicional cuadra equina del Stud La Alianza. Dichos ejemplares, defensores de los colores verde caña, franjas cruzadas roja, adelante y atrás, han sido constantes visitadores del recinto de ganadores, ubicando la cuadra en el séptimo peldaño de la estadística de los mejores Stud, que cumplen campaña en el Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, Ciudad de Panamá.

Según el registro del presente año, hasta la reunión 79 del pasado domingo 2 de agosto, el Stud La Alianza ha presentado un total de 88 ejemplares a la competencia, de los cuales 15 han emergido victoriosos, con un porcentaje ganador del 17.0 por ciento.

A ellos se suman 10 escoltas, 14 terceras casillas, 8 cuartos, 17 quintos lugares y 24 veces fuera del marcador, para acumular sumas ganadas por el orden de los $91,424.

La tradicional caballeriza del Dr. Monty Motta tiene entre sus mejores equinos a la estelarista norteamericana Miss Good Night, con tres triunfos, la cual verá acción esta semana en el Clásico Familia Ruiz, potranca que se ubica en el Top Ten de los mejores caballos importados de la presente temporada hípica.

Se suman el potro Solvolare y la yegua Layli, ambos estadounidenses, con dos ganadores cada uno, en tanto que la nativa Beyonce S., que también ha cruzado la meta por delante de sus rivales en dos oportunidades.

El Stud La Alianza, en cuyas pesebreras se han alojado grandes estelaristas, que han escrito sus nombres con tinta indeleble en el Stud Book y Estadísticas, se presta a seguir cosechando triunfos, dado el empeño y esfuerzo que le han imprimido su propietario y el preparador, sumando al resto de profesionales que, en una u otra forma, se integran como parte activa de la reconocida cuadra de equinos pura sangre de carreras de Panamá.

“Estos triunfos son el reflejo de un trabajo en equipo, una planificación responsable y el compromiso de todos quienes forma parte del equipo del Stud La Alianza”, dijo Motta.

“Estamos convencidos de que seguiremos cosechando importantes resultados con la incorporación de tres ejemplares norteamericanos durante el último cuatrimestre, reafirmando nuestra apuesta por la excelencia y la competitividad de la hípica panameña”, concluyó el inversionista hípico Dr. Monty Motta.