Sporting San Miguelito denuncia posibles amaños de partidos y exige investigaciones

La Junta Directiva y la Presidencia del Sporting San Miguelito informaron que en el marco del presente campeonato han identificado con preocupación indicios graves que podrían estar vinculados a posibles amaños de partidos, situación que atenta contra la integridad, transparencia y espíritu competitivo del club.

A través de un comunicado, el club deportivo indicó que ya ha presentado denuncias formales ante la LPF y la Federación Panameña de Fútbol, solicitando investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales.

Asimismo, los encargados del equipo subrayaron: “los hechos observados en la jornada más reciente refuerzan estas preocupaciones. Somos enfáticos bajo prácticas irregulares o manipuladas, no es posible competir en igualdad de condiciones”.

Igualmente, en la nota enfatizaron: “El Sporting San Miguelito rechaza categóricamente cualquier forma de corrupción y reafirma su compromiso con un fútbol limpio, justo y transparente. Hacemos un llamado a todos los clubes del país a unirse en defensa de la integridad del fútbol panameño, dejando de lado rivalidades deportivas”.

Finalmente, la Junta Directiva del Club acotó que “exhortamos a las autoridades a garantizar investigaciones independientes y oportunas, aplicar sanciones ejemplares de comprobarse irregularidades y fortalecer los mecanismos de control y prevención. Seguiremos colaborando con las autoridades correspondientes hasta esclarecer los hechos y restablecer la confianza en la competencia, los clubes merecen competir en condiciones justas”.