"Solo pensamos en la final, estamos a 90 minutos de la gloria", dice Dani Olmo

"A 90 minutos de la gloria": así resumió el viernes Dani Olmo la final de la Eurocopa-2024, que enfrentará a España e Inglaterra el domingo en Berlín.

"Pensamos solo en la final, estamos a 90 minutos de la gloria, de poder ganar una Eurocopa 12 años después. Nuestra motivacion es máxima", declaró el jugador del RB Leipzig desde el campo base de la selección en Donaueschingen.

Con tres dianas y dos asistencias en lo que va de torneo, para Olmo marcar en la final sería una "motivación extra", pero para él lo importante "es ganar el partido".

Para lograrlo, el catalán de 28 años no cree que haya que cambiar el estilo de la 'Roja' para adaptarse al rival.

"Si está funcionando bien, ¿por qué cambiar? Nos está yendo bien y estamos preparando de la misma manera que siempre el partido de la final", resumió sobre la preparación.

"No ha sido un camino fácil pero para ganar una competicion como esta tienes que ganar a los mejores. Nos ha tocado un camino difícil pero no hay excusas", valoró sobre la ruta hacia el partido de Berlín, en la que España se ha cruzado a equipos como Francia, la anfitriona Alemania o la vigente campeona Italia.

- "A tope física y mentalmente" -

El siguiente rival, Inglaterra, perdió la final en 2021 y llega al partido del domingo con ganas de revancha.

"Inglaterra nunca se rinde, eso seguro. Tenemos que estar concentrados todo el partido, da igual si estamos por delante o por detrás, durante 90 o 120 minutos", avisó.

Tras empezar el torneo como suplente, Olmo arrancará el partido desde el once titular salvo gran sorpresa, culminando un torneo en el que se ha "sentido bien".

"Me he sentido muy bien en este torneo, en un gran momento y hay que seguir aprovechándolo (...) Personalmente me siento muy bien preparado, a tope física y mentalmente", añadió.

A dos días del partido, el ambiente comienza a caldearse, con un anunciado reparto de entradas en el que habrá una mayoría de aficionados ingleses en el estadio Olímpico berlinés.

"No es nigun problema, sabemos del apoyo que estamos recibiendo durante toda la Eurocopa y es algo que nos motiva aún más si cabe", insistió Olmo, convencido de que España contará con "11.000 aficionados en el estadio y 48 millones en sus casas".