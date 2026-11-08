Sixers vuelven a celebrar en la NBA con ajustado triunfo ante los Bulls

Los Philadelphia 76ers reaccionaron este domingo en la NBA tras sufrir apenas su segunda derrota de la temporada al imponerse 127-121 sobre unos combativos Chicago Bulls en el United Center de Chicago.

El veterano LeBron James cerró la noche con 22 puntos y cinco asistencias, una actuación muy superior a la del viernes ante Cleveland, cuando se limitó a ocho unidades en la que fue su producción más baja desde su llegada a los Sixers.

"Tenemos jugadores que saben manejar los momentos cruciales y nunca entramos en pánico", dijo LeBron al finalizar el partido.

"Sabemos que defensivamente vamos a dejar una marca y que podemos mejorar en ataque, hoy hemos tenido un gran partido en materia de rebotes".

Philadelphia, que inició la temporada ganando ocho de sus primeros 10 partidos, tiene como fortaleza su actividad en la zona pintada y efectividad desde la línea de tres.

El camerunés Joel Embiid fue crucial en la batalla por los rebotes con 10, mientras que el joven VJ Edgecombe conectó tres de sus seis intentos de larga distancia.

Los Chicago Bulls sufrieron su séptimo tropiezo consecutivo. Su única victoria de la temporada fue el 23 de octubre ante los Milwaukee Bucks, con quienes comparten la última posición de la Conferencia Este.

Dirigidos por el brasileño Thiago Splitter, los Bulls afrontaron el partido sin el escolta Norman Powell, su segundo máximo anotador en el arranque de la temporada, con un promedio de 19 puntos en los primeros ocho encuentros del curso.

Powell, de 33 años, ingresó a la lista de lesionados horas antes del inicio del partido con molestias en la espalda.

Josh Giddey dio la nota positiva para los locales con un monumental doble-doble de 19 puntos y 15 asistencias.

Philadelphia regresará a casa para recibir el martes a los Boston Celtics, mientras que los Chicago Bulls afrontarán el miércoles otro exigente compromiso ante los San Antonio Spurs del francés Victor Wembanyama.