Los Philadelphia 76ers de LeBron James sumaron este sábado su quinta victoria consecutiva al derrotar 132-129 a unos Milwaukee Bucks liderados por el escolta Tyler Herro, autor de 50 puntos.

Herro es el quinto jugador en llegar al medio centenar de puntos en esta temporada de la NBA, un grupo al que unas horas antes se sumó también James Harden con 51 tantos para los Cavaliers la noche del viernes.

El exescolta de los Miami Heat, principal retorno de Milwaukee en el traspaso de Giannis Antetokounmpo, logró así la mayor anotación de su carrera y tuvo en sus manos enviar el partido a la prórroga.

Los Bucks, que buscaban apenas su segunda victoria en 17 partidos jugados, tuvieron su oportunidad en un saque de banda con 1,5 segundos en el reloj.

El mexicano-estadounidense Jaime Jáquez Jr. (9 puntos) buscó a Herro, que había convertido 7 triples, y el escolta clavó un espectacular tiro de tres puntos que colocaba el empate en el marcador.

Los árbitros, sin embargo, revisaron la acción e invalidaron el triple porque la pelota aún estaba en los dedos de Herro cuando sonó la bocina.

Milwaukee, último de la Conferencia Este, encajó su decimotercera derrota seguida en este duro inicio de su era post-Antetokounmpo.

Philadelphia, en cambio, se afianzó en el liderato del Este con un registro de 14-3 y dos victorias de ventaja sobre los Boston Celtics.

Joel Embiid bordeó el triple doble con 26 puntos, 17 rebotes y 9 asistencias para unos Sixers que tuvieron la baja de Jaylen Brown.

LeBron James logró 21 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias en este triunfo con susto final para Philadelphia, que se dejó emboscar por Milwaukee después de ir 10 puntos arriba al entrar en los dos últimos minutos.

"Lo más importante para nosotros ahora mismo es que tenemos que jugar un partido de 48 minutos", dijo el escolta Tyrese Maxey en un llamado a sus compañeros de Philadelphia a mantener la concentración.

"Estamos jugando partidos de 40 minutos o de 24 o 30. Pronto vamos a tener que armar un partido completo de 48 minutos", pidió Maxey, autor de 17 puntos.

El triunfo de los Sixers abrió una cartelera de seis partidos que incluía la visita de los Portland Trail Blazers a los campeones New York Knicks.