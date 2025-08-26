Sinner, Swiatek y Gauff lanzan sus candidaturas en el Abierto de EEUU

Con su liderato de la ATP en riesgo, el italiano Jannik Sinner arranca este martes la defensa del título del Abierto de Estados Unidos en Nueva York, donde Iga Swiatek y Coco Gauff aspiran a recuperar el cetro.

Sinner encabeza la acción en el cierre de la primera ronda de este Grand Slam, que tendrá a la colombiana Emiliana Arango y el chileno Alejandro Tabilo en duelos estelares como oponentes de Swiatek y Alexander Zverev, respectivamente.

Cuando reaparezca en la tarde sobre la pista central, Sinner no puede permitirse ningún descuido frente al checo Vit Kopriva, número 89 del ranking mundial.

De ocurrir un improbable accidente, el italiano entregaría automáticamente el número uno de la ATP a Carlos Alcaraz.

El español, que necesita terminar por encima de Sinner para desbancarlo de la cima, cumplió el lunes en su primera parada ante el local Reilly Opelka.

Bien apertrechado ante el bombardero de Míchigan, el trámite dio mucho más que hablar por el nuevo corte de pelo al estilo militar de Alcaraz, que atribuyó a un desliz de su hermano con la máquina de afeitar.

Alcaraz y Sinner, de 22 y 24 años, se han repartido los siete títulos de Grand Slam disputados en las últimas dos temporadas.

El transalpino era teóricamente favorito para cerrar el año revalidando el título en Flushing Meadows, un éxito que nadie logra desde los cinco seguidos de Roger Federer entre 2004 y 2008.

Pero la extrema fiabilidad de Sinner en pistas duras, con una racha de 26 partidos seguidos ganados entre octubre y este mes, tiene el asterisco de su abrupta retirada la semana pasada en la final del Masters 1000 de Cincinnati.

El italiano abandonó el choque contra Alcaraz debido a una enfermedad de la que dijo no estar completamente recuperado cuando aterrizó días atrás en Nueva York.

- Tabilo frente a Zverev -

Sin resignarse a la dictadura de Sinner y Alcaraz, las otras figuras del circuito evalúan sus fuerzas a la espera de un posible resbalón de los jefes del circuito.

Con Novak Djokovic, Jack Draper y Ben Shelton instalados en segunda ronda, el martes era el turno del alemán Alexander Zverev, subcampeón en 2020.

El tercer sembrado cerrará el programa en la pista central frente a Alejandro Tabilo, que llega al reto en un momento complicado.

El chileno, despeñado en solo un año del puesto 19 del ranking al actual 122, se ausentó de la gira de hierba por problemas físicos y en los torneos previos de pista dura presentó una deficiente hoja de servicios.

El otro sudamericano en liza era el argentino Francisco Cerúndolo, que abría la sesión enfrentando al italiano Matteo Arnaldi (64°).

Cerúndolo, primera raqueta latinoamericana en el ranking con el puesto 19, quiere seguir los pasos de sus compatriotas Tomás Etcheverry y Francisco Comesaña hacia la segunda fase.

- Swiatek ante colombiana Arango -

En la rama femenina, la polaca Iga Swiatek se presenta pletórica de confianza tras sus sonados triunfos en Wimbledon y el torneo WTA 1000 de Cincinnati.

Campeona del US Open en 2022, la número dos mundial abrirá fuego frente a Emiliana Arango (84ª), debutante en el evento y última baza colombiana.

La jugadora de Medellín, de 24 años, sueña con emular la gesta del lunes de la mexicana Renata Zarazúa, que derribó a la vigente campeona del Abierto de Australia, Madison Keys.

La estadounidense Coco Gauff, triunfadora en Nueva York en 2023 y actual favorita junto a Swiatek y Aryna Sabalenka, se estrenará en la noche frente a la australiana Ajla Tomljanovic.

Representando al tenis sudamericano, la brasileña Beatriz Haddad y la argentina Solana Sierra buscarán la clasificación frente a la británica Sonay Kartal y la rumana Sorana Cirstea.