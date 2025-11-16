Sinner pone fin a 2025 conquistando el Masters ATP frente a su némesis Alcaraz

El italiano Jannik Sinner, número 2 del mundo, ganó este domingo su segundo Masters ATP consecutivo al derrotar en la final a su gran rival, el español Carlos Alcaraz (N.1) 7-6 (7/4), 7-5, en Turín.Ante un público entregado a su causa, Sinner, de de 23 años, sumó el 24º título de su palmarés, el sexto de un año en el que también ha conquistado el Abierto de Australia y Wimbledon.El italiano suma 31 victorias consecutivas sobre pista dura cubierta, su superficie predilecta, y mantiene un idilio con el "torneo de maestros", que enfrenta a los ocho mejores tenistas del año.Desde su derrota contra el serbio Novak Djokovic en la final de 2023, Sinner ha vencido sus diez partidos disputados en este torneo entre 2024 y 2025, sin conceder ningún set.La final del domingo enfrentaba por primera vez desde 2016 a los dos primeros clasificados del ranking ATP, y el espectáculo estuvo a la altura esperada.Hubo que esperar hasta el undécimo juego para que uno de los finalistas viera peligrar su servicio: con 6-5 en contra, y en dificultades por la agresividad de Alcaraz, Sinner tuvo que despejar una primera bola de break y de set, llevando la manga al tie-break.En ese juego decisivo fue Alcaraz el que se encontró contra las cuerdas tras perder su servicio, y pese a que lo recuperó con 3-4, Sinner volvió a puntuar en el saque del español, y cerró el set en su primera oportunidad.Sin embargo el defensor del título arrancó la segunda manga concediendo un break, en especial debido a dos faltas dobles.- Sinner de vacaciones, Alcaraz a la Davis -Con 3-1 logró deshacer el break e igualar con su servicio 3-3. Contra un Alcaraz cada vez más frustrado, el italiano logró su primera bola de partido en el duodécimo juego, ocasión que no desaprovechó para lograr el break definitivo y vencer a su némesis.Y es que pese a sus dos Grand Slam y al Masters, Sinner termina el año en el número dos, por detrás de "Carlitos", quien se hizo con los otros dos Grand Slam del año, Roland Garros y el US Open, para terminar la temporada con ocho títulos.La sanción impuesta a Sinner de tres meses, debido a controles positivos en un anabolizante, le dejó fuera de varios torneos, en un inicio de año turbulento para el italiano.Pero con su victoria del domingo, Sinner planta cara a Alcaraz, quien sigue liderando el balance entre ambos tenistas con 10 victorias frente a las seis del italiano. Este 2025 se han enfrentado en seis ocasiones, con un 4-2 favorable a "Carlitos", quien sin embargo no ha sido capaz todavía de vencer al italiano sobre pista dura cubierta.Alcaraz disputará a partir del martes la Copa Davis en Bolonia, mientras que Sinner pone punto y final a su temporada y comienza a preparar ya el curso 2026, en el que se espera un nuevo pulso entre los dos tenistas que se han repartido los últimos ocho Grand Slam.