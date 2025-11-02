Sinner gana su primer Masters 1000 de París y recupera el N.1 del mundo

El italiano Jannik Sinner conquistó este domingo su primer Masters 1000 de París al derrotar en la final al canadiense Felix Auger-Aliassime, lo que le catapulta de regreso al trono del tenis mundial.

Vencedor 6-4, 7-6 (7/4) contra el N.10 del mundo, el cuádruple campeón de torneos del Grand Slam, de 24 años, se adjudicó su 23º título en el circuito principal y el lunes liderará la clasificación ATP, menos de dos meses después de haber cedido el trono a su gran rival Carlos Alcaraz.

Eliminado en segunda ronda en la capital francesa, el tenista murciano de años sigue estando mejor posicionado que Sinner para terminar el año en lo alto de la clasificación mundial.

Alcaraz tendrá menos puntos que defender en las ATP Finals en Turín (9-16 de noviembre), un torneo en el que el italiano es vigente campeón.

Campeón sin perder un solo set en París, Sinner es el primer jugador de su país en levantar el "Árbol de Fanti", como se conocer al trofeo que recibe el vencedor del Masters 1000 parisino, y cuyo último vencedor había sido el alemán Alexander Zverev.

Después de Madrid el año pasado, Auger-Aliassime, por su parte, sufrió su segunda derrota en la final de un Masters 1000, los torneos más prestigiosos del circuito masculino después de los cuatro del Grand Slam.

Su recorrido en París le permite no obstante adelantar al italiano Lorenzo Musetti en la octava y última plaza clasificatoria para la cita de Turín.

Para superar "in extremis" al canadiense y clasificarse a las ATP Finals, Musetti deberá alcanzar la final del ATP 250 de Atenas (2-8 noviembre) y esperar que Auger-Aliassime caiga pronto en el ATP 250 de Metz, que se disputa en las mismas fechas.