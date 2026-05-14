Sinner bate a Rublev y logra récord de victorias consecutivas en los Masters 1000

El número 1 del mundo, Jannik Sinner, logró el jueves su 32ª victoria consecutiva en Masters 1000 para establecer la racha más larga de triunfos a este nivel, al vencer al ruso Andrey Rublev (14º) por 6-2 Y 6-4 en los cuartos de final de Roma.

Sinner, grandísimo favorito en el Masters 1000 de Roma ante la ausencia por lesión de Carlos Alcaraz, mejoró el récord que compartía desde el miércoles con Novak Djokovic, quien había encadenado 31 victorias seguidas entre marzo y agosto de 2011 en los torneos más importantes después de los Grand Slams.

"Siento un poco de cansancio, he jugado mucho estos dos últimos meses, pero estoy contento, aunque en mi opinión no hicimos un gran partido debido a las difíciles condiciones de juego, con mucho viento", explicó al salir del Campo Centrale.

En semifinales, el viernes, el italiano, finalista el año pasado en el Foro Itálico ante Alcaraz, se enfrentará al ruso Daniil Medvedev (9º) o al español Martín Landaluce (94º), gran sorpresa al ser repescado a última hora para entrar en el cuadro principal pese a su derrota en la fase previa.

Sinner, de 24 años, no pierde en Masters 1000 desde el 5 de octubre de 2025, cuando se vio obligado a abandonar ante el neerlandés Tallon Griekspoor en tercera ronda de Shanghái.

Desde entonces ha conquistado cinco Masters 1000 consecutivos, los últimos cinco del calendario (París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid este año), algo nunca visto en la historia del circuito ATP.

Durante su racha récord solo ha perdido dos sets, por 64 ganados.

El Masters 1000 de Roma es el único que falta en su palmarés.

Si lograra imponerse en la final del domingo, se convertiría en el segundo jugador, después de Djokovic, en haber ganado los nueve Masters 1000 del calendario.

Por último, Sinner, que ha ganado sus últimos 27 partidos en el circuito, la mejor racha de su carrera desde su derrota en los cuartos de final del torneo ATP 500 de Doha en febrero, puede poner fin a una sequía de 50 años para el tenis italiano, que espera desde 1976 y Adriano Panatta la victoria de uno de los suyos, en el cuadro masculino, en el Foro Itálico.