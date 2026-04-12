Sinner arrebata a Alcaraz Montecarlo y el N.1 en su primera batalla de 2026

El italiano Jannik Sinner conquistó este domingo el Masters 1000 de Montecarlo al derrotar en la final al vigente campeón Carlos Alcaraz, destronando al español del número 1 del mundo.

El italiano, de 24 años, se impuso por 7-6 (7/5) y 6-3 en 2h15 ante Alcaraz, en su primer enfrentamiento desde el inicio de la temporada y por séptima ocasión en sus duelos directos (por 10 triunfos del español).

Sinner suma su tercer Masters 1000 consecutivo en 2026 tras ganar en Indian Wells y Miami, por lo que ha acaparado todos los títulos de esta categoría (justo por detrás de los Grand Slams) que se han disputado esta temporada.

El italiano se une a Novak Djokovic y Rafael Nadal como el tercer tenista que consigue ganar cuatro títulos ATP 1000 consecutivos, tras haberse impuesto también en París a finales del año pasado.

Fue el primer enfrentamiento entre Sinner y Alcaraz desde que el italiano se impuso en las Finales ATP de noviembre, también el primero en tierra batida desde la histórica final de Roland Garros 2025, cuando el español le remontó dos sets para levantar el trofeo.

Sinner volverá a la cima del ranking el lunes por primera vez en este año. Ha ganado sus últimos 17 partidos y se convierte en el primer hombre desde Djokovic en 2015 que conquista los tres primeros títulos ATP 1000 de la temporada.