Siniakova y Townsend ganan el torneo de dobles femeninos en Roland Garros

La checa Katerina Siniakova y la estadounidense Taylor Townsend, primeras cabezas de serie, se proclamaron este domingo campeonas del torneo de dobles femeninos de Roland Garros.

Siniakova y Townsend vencieron en 90 minutos, por 6-2 y 7-5, a la dupla formada por la kazaja Anna Danilina y la serbia Aleksandra Krunic, segundas favoritas del torneo.

Para la pareja checo-estadounidenses es su tercer título del Grand Slam desde que colaboran juntas. Los anteriores fueron Wimbledon 2024 y el Abierto de Australia 2025.

Siniakova tenía antes una laureada carrera en el circuito de dobles y para ella es su cuarto Roland Garros y su undécimo título del Grand Slam.

Danilina y Krunic, por contra, tendrán que seguir esperando para apuntarse el primer grande en su palmarés: han perdido las tres finales del Grand Slam que han disputado hasta el momento.