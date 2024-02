Sin "presión", el tenista francés Arthur Fils quiere subir "más alto"

Después de un 2023 de ensueño, que lo catapultó como el tenista más joven del actual top-50 del ránking de la ATP, la promesa francesa Arthur Fils promete hacer "todo lo posible para subir más alto".

El espigado jugador, de 19 años, se consolidó el año pasado como una de las mayores promesas del tenis al protagonizar un ascenso meteórico en el escalafón mundial, escalando del puesto 251º al vigente 36º.

Terminó su tercera temporada como profesional con su primer trofeo ATP en la vitrina, el de Lyon (categoría 250), que lo convirtió en el galo más joven, con 18 años y 11 meses, en ganar un galardón del circuito desde Gaël Monfils en 2005.

Su potencial ha hecho soñar a Francia con tener un campeón de Grand Slam por primera vez desde 1983, cuando Yannick Noah se coronó en Roland Garros.

"No siento ninguna presión, al contrario, estoy disfrutando, me lo estoy pasando bien donde estoy y haré todo lo posible para subir más alto", dijo Fils en una entrevista con la AFP en pleno Cristo Redentor, uno de los sitios más emblemáticos de Rio.

- Alcaraz, en la mira -

Por ahora, se concentra en lo que tiene al frente: su debut la próxima semana en el torneo ATP 500 de la 'Cidade maravilhosa', la segunda de tres paradas que realizará por la tierra batida sudamericana en el comienzo de 2024.

Ya pasó, con más tristeza que gozo, por la primera estación, el certamen de Buenos Aires, donde el martes cayó en la primera ronda ante el serbio Dusan Lajovic (58º).

Partirá hacia Santiago tras la competición brasileña, la mayor de Sudamérica, en la que puede batirse con otro joven que ya es realidad y favorito a revalidar el título carioca: Carlos Alcaraz, de 20 años, número dos del mundo.

Campeón en la ciudad postal de Brasil en 2022, el ibérico es, a los ojos de Fils, una de las principales caras de la nueva generación del tenis junto al italiano Jannik Sinner (4º), el noruego Holger Rune (7º) y el francés Luca Van Assche (68º).

P. ¿Con qué expectativas llega a Rio?

R. "Con ganar mi primer juego y luego ganar el siguiente, partido a partido. Es cierto que no jugué muy bien (en Buenos Aires). En mi primer juego en tierra batida, me costó un poco entrar en el partido y también me costó terminar. Fue muy complicado. Jugué contra un buen jugador, pero esta semana (que viene) voy a intentar hacerlo un poco mejor".

P. ¿Alcaraz vs Fils puede ser el nuevo duelo mundial?

R. "Todos los demás hacen su camino y yo también voy por el mío. Carlos es increíble, ya tiene dos Grand Slam y Sinner, uno. Sinner también es la nueva generación. Intento disfrutar de cada momento en la pista y jugar en las mejores canchas del mundo. Y si puedo salir victorioso cada vez, no seré tímido. Pero estoy progresando, así que si puedo hacer cosas increíbles dentro de un año, no me molestaré, pero si es dentro de diez años, no pasa nada. Al menos las habré hecho, así que no está mal".

P. ¿Lo veremos en los Olímpicos de París-2024?

R. "Los Juegos de París son únicos, y además son en casa. Me encantaría jugarlos pero es complicado. Hay muchos buenos jugadores franceses que quieren clasificarse (...), así que no me concentro demasiado en la clasificación para los Olímpicos. Intento concentrarme en los partidos que tengo que jugar aquí, en los torneos que tengo que disputar. Si juego bien, me clasificaré. Si no juego bien, no importa. Es una oportunidad, una experiencia perdida, pero tendré muchas otras en mi vida".