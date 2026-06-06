Simone Biles dice que sufrió una "aterradora" emergencia médica

La superestrella de la gimnasia Simone Biles dio a conocer este sábado que vivió un reciente susto de salud que calificó como una de las experiencias más aterradoras de su vida.

"No soy de las que suele compartir cosas como esta porque valoro la privacidad en la época actual, pero casi morir no estaba en mis previsiones de esta semana", escribió Biles en una publicación de Instagram que mostraba una foto de su muñeca rodeada por varias pulseras de hospital.

"Esta fue una de las experiencias más aterradoras de mi vida, si no la más aterradora (...) He estado en cama descansando esta semana", dijo la estrella estadounidense sin dar más detalles del incidente.

"Lo explicaré tarde o temprano", afirmó.

Biles, de 29 años, ha cosechado siete medallas de oro olímpicas en su extraordinaria carrera.

Tres de esos títulos los logró en los Juegos de París 2024, donde hizo un emocionante regreso al escenario olímpico tras una larga pausa por motivos de salud mental.

En 2021, durante los Juegos de Tokio, Biles se retiró de varias pruebas al sufrir "twisties", como se conocen los bloqueos mentales que llevan a los gimnastas a perder control y referencia en el espacio.