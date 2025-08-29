Sifan Hassan, campeona olímpica de maratón, ausente en el Mundial de atletismo

La neerlandesa Sifan Hassan, actual campeona olímpica de maratón, anunció que no planea participar en el Mundial de atletismo para concentrarse en la preparación para el maratón de Sídney.

La estrella del fondo, múltiple medallista olímpica y campeona en los 5.000 y 10.000 m en Tokio en 2021, será el domingo uno de los principales reclamos del maratón de Sídney, que por primera vez forma parte del circuito más importante del mundo (World Marathon Majors), junto a otras seis carreras: Tokio, Nueva York, Boston, Chicago, Berlín y Londres.

Ya en Australia, Hassan (32 años) anunció en conferencia de prensa que no participará en el maratón del Mundial de Tokio, previsto para el 14 de septiembre, ya que el periodo de recuperación entre las dos carreras es demasiado corto.

"En dos o tres semanas ni siquiera sé si me habré recuperado. Apenas puedes caminar los días posteriores a un maratón", explicó Hassan.

"Fue una decisión difícil para mí porque nunca he faltado a ningún campeonato mundial, pero realmente quiero participar en el maratón de Sídney, ya que es el primer gran maratón (en Australia). ¿Quién no querría participar en un primer gran maratón?", añadió.

En la categoría masculina, el keniano Eliud Kipchoge también estará presente en la salida en Sídney.