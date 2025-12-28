Shiffrin triunfa también en Semmering y sigue imparable en el eslalon

La reina estadounidense del eslalon, Mikaela Shiffrin, se repuso a una primera manga discreta con una segunda manga magistral que le permitió llevarse la victoria este domingo en la cita de Semmering, Austria), de la Copa del Mundo de esquí alpino.

Son ya cinco los triunfos de Shiffrin en otras tantas citas de eslalon disputadas, lo que confirma su gran momento a poco más de un mes de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán y Cortina d'Ampezzo.

Shiffrin había terminado apenas cuarta la primera manga, a más de medio segundo de la suiza Camille Rast.

En la segunda manga, la esquiadora de Colorado voló para terminar con nueve centésimas de margen sobre Rast y sumar así su 106ª victoria en una prueba de la Copa del Mundo.

El tercer puesto de este eslalon en los Alpes austríacos fue para la albanesa Lara Colturi, segunda en la general de la Copa del Mundo de la especialidad, pero ya relegada a 220 puntos (500 contra 280).