MINSA: Disminuyen los casos de dengue en Panamá

El Ministerio de Salud (MINSA) informó que hasta la semana epidemiológica 50 se reportaron 15,657 casos, mientras que para la misma semana del 2024 se registraron cerca de 32 mil casos, lo que refleja una reducción significativa.

El número de hospitalizaciones, disminuyó al registrarse 1,549 pacientes; para esta misma fecha en 2024 se reportaban 2,592.

En cuento a las defunciones se registraron 26, en contraste con el año anterior, cuando se contabilizaban 53 defunciones.

El informe detalló que la Región Metropolitana encabeza la lista con 4,779 casos; seguido por la Región de San Miguelito con 2,727 casos; Panamá Oeste con 1,646; Panamá Norte con 1,481; Chiriquí con 902; Bocas del Toro con 875; Veraguas con 560; Los Santos con 539; Colón con 481; Herrera con 472; Panamá Este con 428; Coclé con 343; Darién con 337; Comarca Ngäbe-Buglé con 71; Kuna Yala con 16 casos.

Hasta la fecha se registra un total de 26 defunciones correspondiente las regiones de Chiriquí (5), Bocas del Toro (4), Panamá Metro (3), San Miguelito (3), Darién (2), Panamá Este (2), Coclé (2), Los Santos, Herrera, N. Buglé, P. Oeste y Colón con una cada una.