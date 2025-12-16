Shiffrin aumenta a 105 sus victorias en la Copa del Mundo de esquí

Tras haberse impuesto ya en los primeros tres eslalons del invierno, la estadounidense Mikaela Shiffrin voló el martes en el eslalon de Courchevel, Francia, para alcanzar su 105ª victoria en la Copa del Mundo de esquí.

Imperial, como de costumbre, Shiffrin superó a la suiza Camille Rast (+1.55 segundos) y a la alemana Emma Aicher (+1.71), alargando así su serie de victorias.

A menos de tres meses de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina (6-22 de febrero), la norteamericana de 30 años sigue demostrando haber superado definitivamente la lesión en el abdomen que la apartó de las pistas varios meses la pasada temporada.