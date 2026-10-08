Shai Gilgeous-Alexander, nuevo accionista del Atlético de Madrid

El basquetbolista canadiense Shai Gilgeous-Alexander se convirtió en accionista del Atlético de Madrid, anunciaron el club español y el doble MVP de la NBA este jueves en redes sociales.

La estrella de Oklahoma City, elegido mejor jugador de la liga norteamericana (2025-2026) y campeón en 2025, sigue el camino de otras estrellas de la NBA que invierten en clubes europeos.

"Estoy emocionado de unirme oficialmente al grupo de accionistas del Atlético de Madrid. Este es un club con una larga trayectoria en lo más alto del fútbol europeo, y agradezco la oportunidad de formar parte de su futuro", declaró.

"El jugador se ha identificado con los valores del Atlético de Madrid, tales como la ambición, la excelencia y la convicción de que cada logro debe ganarse con esfuerzo", destacó el club en un comunicado en su página web.

Otros prestigiosos jugadores de la NBA han adquirido acciones en clubes europeos, como el doble campeón Kevin Durant en el París SG o el cuatro veces MVP y cuatro veces campeón LeBron James en el Liverpool.