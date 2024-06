Sha'Carri Richardson, campeona mundial de los 100m, logra su boleto a París-2024

Sha'Carri Richardson, la gran estrella de la velocidad estadounidense, ganó este sábado la final de los 100 metros planos de las pruebas preolímpicas en Eugene (Oregón) y clasificó para sus primeros Juegos Olímpicos, acudiendo a París como favorita al oro.

La atleta texana, vigente campeona mundial de la distancia, se impuso con un tiempo de 10.71 segundos, la mejor marca mundial del año, por delante de Melissa Jefferson (10.80) y Twanisha Terry (10.89).

Richardson se quedó rezagada en la salida pero se rehízo de forma espectacular hasta ponerse en cabeza en el ecuador de la prueba.

"Me siento honrada", declaró la camaleónica atleta. "Siento que cada capítulo por el que he pasado en mi vida me ha diseñado y preparado para este momento (...) "Estoy impaciente por ir a París y representar a mi país".

Richardson, de 24 años, se resarció así de su dolorosa experiencia en el preolímpico de 2021, también celebrado en el Hayward Field de Eugene.

En aquella ocasión, la atleta de uñas interminables y pelucas de colores logró el billete para los Juegos de Tokio de forma brillante pero fue después descalificada de la marca por un positivo de marihuana, en una decisión que conmocionó más allá del mundo del deporte estadounidense.

Richardson explicó que había consumido marihuana para sobrellevar la muerte de su madre unos días antes.

La estadounidense tuvo una compleja juventud, criada por su tía y su abuela ante la ausencia de su madre biológica. A aquella devastadora descalificación le siguieron otros dolorosos episodios y polémicas, pero la atleta se comprometió públicamente a seguir adelante con su prometedora carrera.

Esta semana Richardson se presentó en Eugene convertida en campeona mundial, título logrado en 2023 en Budapest, y siendo la quinta mujer más rápida de la historia en los 100m, con un tiempo de 10.65 segundos.

En las pruebas masculinas del sábado, el estelar Noah Lyles se estrenó con un cómodo triunfo en la primera serie de los 100m con un tiempo de 9.92s.

La marca de Lyles, vigente campeón mundial de la distancia, fue la mejor de todos los clasificados a las semifinales, con Christian Coleman en el segundo lugar con 9.99s.

También monarca mundial de los 200m, Lyles aspira a competir por un doblete de oros olímpicos en estas pruebas en los Juegos de París (26 de julio - 11 de agosto).